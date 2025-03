Google Assistant va disparaître de vos smartphones dès cette année

Adieu Google Assistant, bonjour Gemini ! Google s'apprête à faire le grand ménage dans ses assistants vocaux. Préparez-vous à dire au revoir à votre fidèle compagnon numérique et à accueillir son remplaçant dopé à l'IA.

L'ère de Google Assistant touche à sa fin. Le géant de la technologie a annoncé que son assistant virtuel, lancé en 2016, sera progressivement remplacé par Gemini sur la majorité des appareils mobiles au cours de l'année 2025. Cette transition marque un tournant majeur dans la stratégie de Google en matière d'intelligence artificielle.

Gemini, présenté comme le successeur de Google Assistant, est une IA générative plus avancée que Google intègre désormais dans l'ensemble de son écosystème. L'entreprise est visiblement décidée à placer l'IA au cœur de ses produits et services.

Un déploiement progressif mais inéluctable

Google prévoit de migrer la plupart des appareils mobiles vers Gemini d'ici la fin de l'année. Les utilisateurs seront invités à télécharger l'application Gemini, qui remplacera définitivement Google Assistant. Cette transition concernera non seulement les smartphones, mais aussi les tablettes, les voitures connectées, les montres intelligentes et les écouteurs compatibles.

Pour les appareils ne répondant pas aux exigences minimales de Gemini (Android 10 et 2 Go de RAM minimum), Google Assistant restera disponible. Cependant, ces cas seront de plus en plus rares à mesure que le parc d'appareils se modernisera.

La transition vers Gemini ne se limite pas aux appareils mobiles. Google travaille également sur de nouvelles expériences pour les enceintes connectées, les écrans intelligents et les boîtiers de streaming. L'entreprise promet de fournir plus de détails sur ces mises à jour dans les mois à venir.

Cette évolution soulève néanmoins des questions. Gemini, bien que plus avancé, ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités de Google Assistant. Des tâches simples comme régler une alarme ou un minuteur peuvent parfois poser problème avec la nouvelle IA. Google devra donc s'assurer que Gemini soit à la hauteur des attentes des utilisateurs avant de retirer complètement Google Assistant.

Le pari de Google sur l'IA générative est audacieux. En remplaçant un assistant virtuel bien établi par une technologie plus récente, l'entreprise prend le risque de perturber les habitudes de millions d'utilisateurs. Cependant, cette stratégie pourrait également ouvrir la voie à des interactions plus naturelles et plus puissantes avec nos appareils. Alors que la date fatidique approche, les utilisateurs de Google Assistant feraient bien de commencer à se familiariser avec Gemini.