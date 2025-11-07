Gemini débarque enfin sur Android Auto et va transformer votre expérience : voici ce qui change

Google poursuit l’intégration de Gemini dans ses applications. Après s’être imposé sur smartphone et PC et avoir débarqué dans Google TV et Home, le nouvel assistant IA de la firme de Mountain View s’invite désormais dans Android Auto et apporte avec lui quelques nouveautés.

Gemini s’immisce partout. Le nouvel assistant IA de Google fait des incursions de plus en plus poussées dans les différentes applications de Google : Drive, Gmail, Docs, Play Store… Après s’être imposé sur smartphone et PC, il a également fait son entrée dans l’univers de la maison connectée dans le but de remplacer Google Assistant, et entend aussi bouleverser notre usage de Google TV.

Gemini est sur tous les fronts donc, et Google tente de l’imposer comme un assistant IA incontournable, jusque dans nos voitures. En août dernier, la firme de Mountain View avait annoncé qu’il serait déployé dans Android Auto avant la fin de l’année et il semble qu’elle ait tenu parole : Gemini, destiné à remplacer Google Assistant, commence à apparaître sur les tableaux de bord de certaines voitures.

Gemini débarque enfin sur Android Auto avec des nouveautés bien pratiques

Gemini sur Android Auto s’annonce comme une amélioration clé de l’expérience de conduite. Cet assistant IA est conçu pour offrir des échanges plus fluides, plus conversationnels, plus naturels – pour ne pas dire presque « humains ». Avec l’intégration de Gemini Live, vous pourrez même lui poser des questions de suivi ou l’interrompre.

Bien que Google n’ait pas encore fait d’annonce officielle, plusieurs utilisateurs ont signalé l’apparition de Gemini dans Android Auto. D’après nos confrères de TechRadar, il semble que l’intégration de Gemini nécessite Android 15.6 ou 15.7 et qu’elle ne soit réservée qu’à la version bêta pour le moment. Certains utilisateurs ont par ailleurs souligné que certaines fonctions pourraient être temporairement désactivées, telles que les surnoms de contacts qui ne sont pas pris en charge.

Notez qu’aucune manœuvre n’est requise pour obtenir cette nouveauté : la patience est le maître mot. Quand elle sera disponible sur votre appareil, le fait de lancer Google Assistant sur Android Auto affichera automatiquement un écran d’introduction à Gemini à la place.

Cette intégration de Gemini à Android Auto s’inscrit dans les efforts déployés par Google pour rendre plus agréable l’expérience de conduite de ses utilisateurs. C’est dans ce contexte qu’une mise à jour majeure de Gemini dans Google Maps devrait bientôt arriver, sûrement en lien avec Android Auto : l’IA vous permettra de signaler des incidents sur la route, d’obtenir des itinéraires plus précis et de lui poser des questions sur les lieux affichés.