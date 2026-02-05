Orange TV accueille de nouvelles chaînes et ça devrait ravir les amateurs de sport
Orange TV change sa numérotation et en profite pour intégrer de nouvelles chaînes dans son offre. Les suiveurs de la Ligue 1 ou des JO d'hiver sont particulièrement bien servis.
Grand chamboulement pour Orange TV. Le FAI annonce l'intégration de deux chaînes gratuites à son offre, Travelxp (canal 119) et Le Media TV (canal 235). Dans le même temps, la chaîne Filmo by Sooner devient tout simplement Sooner sur le canal 73. Les amateurs de football seront ravis d'apprendre que le canal 200 accueille désormais Ligue 1+ UHD, pour regarder le championnat de France dans une meilleure qualité d'image que ce qui était proposé jusqu'ici.
Ensuite, on note le retour des chaînes Eurosport, qui s'emparent des canaux 202 à 211, reléguant DAZN au 212, alors qu'il occupait jusqu'ici le 202. Le bouquet Europort est payant, mais la chaîne Eurosport 1 (qu'on retrouve aussi sur le canal 54) est disponible gratuitement pour les clients Orange jusqu’au 8 avril 2026 inclus. Les utilisateurs peuvent donc regarder les Jeux Olympiques d’hiver de Cortina 2026, qui débutent ce 6 février, sur Eurosport 1 sans payer.
La nouvelle numérotation d'Orange TV
Pour vous y retrouver dans tous ces changements, retrouvez ci-dessous la liste complète des chaînes sur Orange TV et leur numéro de canal. Vous pouvez lancer une recherche avec Ctrl + F sur Windows ou dans le menu d'option de votre navigateur mobile pour repérer rapidement le numéro de la chaîne TV qui vous intéresse.
- chaîne Guide TV : numéro de canal 0
- chaîne TF1 : numéro de canal 1
- chaîne France 2 : numéro de canal 2
- chaîne France 3 : numéro de canal 3
- chaîne France 4 : numéro de canal 4
- chaîne France 5 : numéro de canal 5
- chaîne M6 : numéro de canal 6
- chaîne ARTE : numéro de canal 7
- chaîne LCP/PS : numéro de canal 8
- chaîne W9 : numéro de canal 9
- chaîne TMC : numéro de canal 10
- chaîne TFX : numéro de canal 11
- chaîne Gulli : numéro de canal 12
- chaîne BFM TV : numéro de canal 13
- chaîne CNEWS : numéro de canal 14
- chaîne LCI : numéro de canal 15
- chaîne Franceinfo : numéro de canal 16
- chaîne CSTAR : numéro de canal 17
- chaîne T18 : numéro de canal 18
- chaîne NOVO19 : numéro de canal 19
- chaîne TF1 Séries Films : numéro de canal 20
- chaîne La chaîne l'Equipe : numéro de canal 21
- chaîne 6ter : numéro de canal 22
- chaîne RMC Story : numéro de canal 23
- chaîne RMC Découverte : numéro de canal 24
- chaîne RMC Life : numéro de canal 25
- chaîne L'actu VOD de la TV d'Orange : numéro de canal 28
- chaîne Les thématiques de la TV d'Orange : numéro de canal 29
- chaîne Mosaïque des chaînes locales : numéro de canal 30
- chaîne Jeux vidéo : numéro de canal 31
- chaîne TV5 Monde : numéro de canal 33
- chaîne RTL9 : numéro de canal 34
- chaîne Téva : numéro de canal 35
- chaîne Paris Première : numéro de canal 36
- chaîne TV Breizh : numéro de canal 37
- chaîne CANAL+ : numéro de canal 40
- chaîne Application CANAL+ : numéro de canal 41
- chaîne CANAL+ Sport 360 : numéro de canal 42
- chaîne CANAL+ Foot : numéro de canal 43
- chaîne CANAL+ Sport : numéro de canal 44
- chaîne CANAL+ Box Office : numéro de canal 45
- chaîne CANAL+ Grand Ecran : numéro de canal 46
- chaîne CANAL+ Cinéma(s) : numéro de canal 47
- chaîne CANAL+ Docs : numéro de canal 48
- chaîne CANAL+ Kids : numéro de canal 49
- chaîne beIN SPORTS 1 : numéro de canal 50
- chaîne beIN SPORTS 2 : numéro de canal 51
- chaîne beIN SPORTS 3 : numéro de canal 52
- chaîne LIGUE 1+ : numéro de canal 53
- chaîne Eurosport 1 : numéro de canal 54
- chaîne OCS : numéro de canal 55
- chaîne CINÉ+frisson : numéro de canal 56
- chaîne CINÉ+émotion : numéro de canal 57
- chaîne CINÉ+family : numéro de canal 58
- chaîne CINÉ+festival : numéro de canal 59
- chaîne CINÉ+classic : numéro de canal 60
- chaîne CINÉ+ OCS à la demande : numéro de canal 61
- chaîne Paramount Network décalé : numéro de canal 62
- chaîne TCM Cinéma : numéro de canal 63
- chaîne Action : numéro de canal 64
- chaîne Eurochannel : numéro de canal 65
- chaîne Netflix : numéro de canal 66
- chaîne Prime Video : numéro de canal 67
- chaîne Disney+ : numéro de canal 68
- chaîne Paramount+ : numéro de canal 69
- chaîne HBO Max : numéro de canal 70
- chaîne Apple TV : numéro de canal 71
- chaîne CANAL+SERIES : numéro de canal 72
- chaîne FILMO by SOONER : numéro de canal 73
- chaîne E! : numéro de canal 75
- chaîne MTV : numéro de canal 76
- chaîne Warner TV : numéro de canal 78
- chaîne TLC : numéro de canal 79
- chaîne AB1 : numéro de canal 80
- chaîne Comedy Central : numéro de canal 81
- chaîne Game One : numéro de canal 82
- chaîne Game One +1 : numéro de canal 83
- chaîne 13ème rue : numéro de canal 84
- chaîne SYFY : numéro de canal 85
- chaîne Comédie+ : numéro de canal 86
- chaîne Polar+ : numéro de canal 87
- chaîne Série Club : numéro de canal 88
- chaîne INA madelen : numéro de canal 89
- chaîne Disney Channel : numéro de canal 90
- chaîne TV Pitchoun : numéro de canal 91
- chaîne GulliMax : numéro de canal 92
- chaîne TFOU Max : numéro de canal 93
- chaîne Boomerang : numéro de canal 94
- chaîne Boomerang +1 : numéro de canal 95
- chaîne Cartoonito : numéro de canal 96
- chaîne Tiji : numéro de canal 97
- chaîne Canal J : numéro de canal 98
- chaîne Nickelodeon Junior : numéro de canal 99
- chaîne Nickelodeon : numéro de canal 100
- chaîne Nickelodeon+1 : numéro de canal 101
- chaîne NickToons : numéro de canal 102
- chaîne DreamWorks : numéro de canal 103
- chaîne Jeux vidéo jeunesse : numéro de canal 104
- chaîne Piwi+ : numéro de canal 105
- chaîne TéléToon+ : numéro de canal 106
- chaîne TéléToon+1 : numéro de canal 107
- chaîne Pass vidéo thématiques : numéro de canal 109
- chaîne National Geographic : numéro de canal 110
- chaîne L'ESPRIT SORCIER TV : numéro de canal 111
- chaîne Museum TV : numéro de canal 112
- chaîne Maison et Travaux TV : numéro de canal 113
- chaîne Top Santé TV : numéro de canal 114
- chaîne mieux : numéro de canal 115
- chaîne Imearth : numéro de canal 116
- chaîne Discovery Investigation : numéro de canal 117
- chaîne Le Figaro TV : numéro de canal 118
- chaîne Travelxp HD : numéro de canal 118
- chaîne Marmiton TV : numéro de canal 120
- chaîne Kitchen Mania : numéro de canal 121
- chaîne Explore : numéro de canal 122
- chaîne Animaux : numéro de canal 123
- chaîne Crime District : numéro de canal 124
- chaîne Chasse & Pêche : numéro de canal 125
- chaîne Toute l'Histoire : numéro de canal 126
- chaîne Histoire TV : numéro de canal 127
- chaîne Ushuaïa TV : numéro de canal 128
- chaîne MyZen TV : numéro de canal 129
- chaîne Science & Vie TV : numéro de canal 130
- chaîne Planète+ : numéro de canal 132
- chaîne Planète+Crime : numéro de canal 133
- chaîne Planète+Aventure : numéro de canal 134
- chaîne MCM : numéro de canal 139
- chaîne MGG TV : numéro de canal 140
- chaîne TECH&CO : numéro de canal 141
- chaîne Mangas : numéro de canal 145
- chaîne Warner TV Next : numéro de canal 146
- chaîne J-ONE : numéro de canal 147
- chaîne ADN : numéro de canal 148
- chaîne TV Pitchoun Kids Music : numéro de canal 149
- chaîne TRACE Urban : numéro de canal 150
- chaîne NRJ Hits : numéro de canal 151
- chaîne Melody d'Afrique : numéro de canal 153
- chaîne Europe 2 Pop TV : numéro de canal 154
- chaîne CLUBBING TV : numéro de canal 155
- chaîne M6 Music : numéro de canal 157
- chaîne RFM TV : numéro de canal 159
- chaîne Melody : numéro de canal 160
- chaîne TRACE Caribbean : numéro de canal 161
- chaîne TRACE Latina : numéro de canal 162
- chaîne TRACE Vanilla : numéro de canal 163
- chaîne Star Academy – En direct du château : numéro de canal 164
- chaîne Olympia TV : numéro de canal 165
- chaîne Mezzo : numéro de canal 166
- chaîne Mezzo Live : numéro de canal 167
- chaîne Stingray Classica : numéro de canal 169
- chaîne Deezer : numéro de canal 170
- chaîne Orange Radio : numéro de canal 171
- chaîne Journal du Golf TV : numéro de canal 172
- chaîne Equidia : numéro de canal 173
- chaîne Cheval TV : numéro de canal 174
- chaîne Sport en France : numéro de canal 175
- chaîne After Foot TV : numéro de canal 176
- chaîne Automoto la chaîne : numéro de canal 179
- chaîne beIN SPORTS MAX 4 : numéro de canal 183
- chaîne beIN SPORTS MAX 5 : numéro de canal 184
- chaîne beIN SPORTS MAX 6 : numéro de canal 185
- chaîne beIN SPORTS MAX 7 : numéro de canal 186
- chaîne beIN SPORTS MAX 8 : numéro de canal 187
- chaîne beIN SPORTS MAX 9 : numéro de canal 188
- chaîne beIN SPORTS MAX 10 : numéro de canal 189
- chaîne LIGUE 1+ 2 : numéro de canal 192
- chaîne LIGUE 1+ 3 : numéro de canal 193
- chaîne LIGUE 1+ 4 : numéro de canal 194
- chaîne LIGUE 1+ 5 : numéro de canal 195
- chaîne LIGUE 1+ 6 : numéro de canal 196
- chaîne LIGUE 1+ 7 : numéro de canal 197
- chaîne LIGUE 1+ 8 : numéro de canal 198
- chaîne LIGUE 1+ 9 : numéro de canal 199
- chaîne Eurosport 2 : numéro de chaîne 203
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 204
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 205
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 206
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 207
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 208
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 209
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 210
- chaîne Eurosport 360 : numéro de chaîne 211
- chaîne DAZN : numéro de canal 212
- chaîne Astrocenter : numéro de canal 214
- chaîne Lucky Jack : numéro de canal 215
- chaîne FashionTV Paris : numéro de canal 217
- chaîne Luxe TV : numéro de canal 218
- chaîne Men's UP : numéro de canal 219
- chaîne Sqool TV : numéro de canal 220
- chaîne Demain TV : numéro de canal 221
- chaîne KTO : numéro de canal 222
- chaîne Souvenirs from earth : numéro de canal 223
- chaîne France 24 (en français) : numéro de canal 229
- chaîne CNEWS PRIME : numéro de canal 230
- chaîne BFM2 : numéro de canal 231
- chaîne BFM Business : numéro de canal 232
- chaîne Euronews Français : numéro de canal 233
- chaîne BSMART 4Change : numéro de canal 234
- Chaîne Le Média TV : numéro de canal 235
- chaîne Europe 1 : numéro de canal 236
- chaîne La Chaîne Météo : numéro de canal 238
- chaîne France 24 (en anglais) : numéro de canal 239
- chaîne Skynews : numéro de canal 240
- chaîne CNN International : numéro de canal 241
- chaîne CNBC : numéro de canal 242
- chaîne Bloomberg Europe : numéro de canal 243
- chaîne BBC News : numéro de canal 244
- chaîne Al Jazeera (en anglais) : numéro de canal 245
- chaîne Africa 24 : numéro de canal 246
- chaîne France 24 (en arabe) : numéro de canal 247
- chaîne Al Jazeera Arabic : numéro de canal 248
- chaîne MEDI 1 TV : numéro de canal 249
- chaîne i24 News : numéro de canal 250
- chaîne NHK World Japan : numéro de canal 251
- chaîne Deutsche Welle (en anglais) : numéro de canal 252
- chaîne TRT World : numéro de canal 253
- chaîne France 24 (en espagnol) : numéro de canal 254
- chaîne Asharq News : numéro de canal 255
- chaîne VOD Adulte : numéro de canal 270
- chaîne Dorcel TV : numéro de canal 271
- chaîne Dorcel XXX : numéro de canal 272
- chaîne XXL : numéro de canal 273
- chaîne Union TV : numéro de canal 276
- chaîne Penthouse Gold : numéro de canal 277
- chaîne Penthouse Reality TV : numéro de canal 278
- chaîne Penthouse Black : numéro de canal 279
- chaîne Hustler HD : numéro de canal 280
- chaîne my XXL illimité : numéro de canal 281
- chaîne Dorcel Club : numéro de canal 282
- chaîne Pink X : numéro de canal 284
- chaîne Man-X : numéro de canal 285
- chaîne Pink X Illimité : numéro de canal 286
- chaîne France 3 Alpes : numéro de canal 301
- chaîne France 3 Alsace : numéro de canal 302
- chaîne France 3 Aquitaine : numéro de canal 303
- chaîne France 3 Auvergne : numéro de canal 304
- chaîne France 3 Normandie Caen : numéro de canal 305
- chaîne France 3 Bourgogne : numéro de canal 306
- chaîne France 3 Bretagne : numéro de canal 307
- chaîne France 3 Centre : numéro de canal 308
- chaîne France 3 Champagne-Ardenne : numéro de canal 309
- chaîne France 3 Corse ViaStella : numéro de canal 310
- chaîne France 3 Côte d'Azur : numéro de canal 311
- chaîne France 3 Franche-Comté : numéro de canal 312
- chaîne France 3 Normandie Rouen : numéro de canal 313
- chaîne France 3 Languedoc-Roussillon : numéro de canal 314
- chaîne France 3 Limousin : numéro de canal 315
- chaîne France 3 Lorraine : numéro de canal 316
- chaîne France 3 Midi-Pyrénées : numéro de canal 317
- chaîne France 3 Nord-Pas-de-Calais : numéro de canal 318
- chaîne France 3 Paris Île-de-France : numéro de canal 319
- chaîne France 3 Pays de la Loire : numéro de canal 320
- chaîne France 3 Picardie : numéro de canal 321
- chaîne France 3 Poitou-Charentes : numéro de canal 322
- chaîne France 3 Provence-Alpes : numéro de canal 323
- chaîne France 3 Rhône-Alpes : numéro de canal 324
- chaîne France 3 NoA : numéro de canal 326
- chaîne BFM Lyon : numéro de canal 341
- chaîne BFM Marseille Provence : numéro de canal 342
- chaîne 8 Mont-Blanc : numéro de canal 343
- chaîne Angers Télé : numéro de canal 344
- chaîne Le Figaro TV IDF : numéro de canal 345
- chaîne LMtv Sarthe : numéro de canal 346
- chaîne Matélé : numéro de canal 347
- chaîne TéléGrenoble : numéro de canal 348
- chaîne 20 minutes TV IDF : numéro de canal 349
- chaîne VOSGES TV : numéro de canal 350
- chaîne Moselle TV : numéro de canal 351
- chaîne TVR : numéro de canal 352
- chaîne Tébéo : numéro de canal 353
- chaîne TéléNantes : numéro de canal 354
- chaîne TV7 Bordeaux : numéro de canal 355
- chaîne NA TV : numéro de canal 357
- chaîne Kanaldude : numéro de canal 358
- chaîne Alpe d'Huez Télévision : numéro de canal 360
- chaîne Val de Loire TV : numéro de canal 361
- chaîne TV Vendée : numéro de canal 362
- chaîne TébéSud : numéro de canal 363
- chaîne Biptv : numéro de canal 364
- chaîne Cannes Lérins TV : numéro de canal 365
- chaîne TVPI : numéro de canal 366
- chaîne Télé Bocal : numéro de canal 367
- chaîne TV78 : numéro de canal 368
- chaîne Canal 32 : numéro de canal 372
- chaîne Puissance Télévision : numéro de canal 373
- chaîne ILTV : numéro de canal 374
- chaîne Brionnais TV : numéro de canal 375
- chaîne Maritima TV : numéro de canal 377
- chaîne Télévision Locale du Choletais : numéro de canal 378
- chaîne 7ALimoges : numéro de canal 379
- chaîne ASTV : numéro de canal 380
- chaîne Maurienne TV : numéro de canal 381
- chaîne Mosaik Cristal : numéro de canal 382
- chaîne TéléPaese : numéro de canal 383
- chaîne TL7 : numéro de canal 384
- chaîne TV8 Moselle Est : numéro de canal 385
- chaîne BFM Nice Côte d'Azur : numéro de canal 386
- chaîne BFM Toulon Var : numéro de canal 388
- chaîne BFM DICI Alpes du Sud : numéro de canal 389
- chaîne BFM DICI Haute-Provence : numéro de canal 390
- chaîne BFM Grand Lille : numéro de canal 391
- chaîne BFM Grand Littoral : numéro de canal 392
- chaîne BFM Alsace : numéro de canal 393
- chaîne BFM Normandie : numéro de canal 394
- chaîne Tahiti Nui Télévision : numéro de canal 396
- chaîne Canal 10 Guadeloupe : numéro de canal 397
- chaîne Télé Antilles : numéro de canal 398
- chaîne Madras FM TV : numéro de canal 399
- chaîne Kourou TV : numéro de canal 400
- chaîne KMT : numéro de canal 401
- chaîne IO TV : numéro de canal 402
- chaîne Zitata : numéro de canal 403
- chaîne MyTV Caraïbes : numéro de canal 404
- chaîne Fusion TV : numéro de canal 405
- chaîne ETV : numéro de canal 406
- chaîne Télé Kréol : numéro de canal 409
- chaîne Kanal Austral : numéro de canal 410
- chaîne TVMonaco : numéro de canal 412
- chaîne TCM Cinéma (en anglais) : numéro de canal 413
- chaîne Travel Channel : numéro de canal 414
- chaîne Food Network : numéro de canal 415
- chaîne Boomerang (en anglais) : numéro de canal 416
- chaîne Arte (en allemand) : numéro de canal 418
- chaîne RTL TELEVISION : numéro de canal 419
- chaîne RTL NITRO : numéro de canal 420
- chaîne Das Erste : numéro de canal 421
- chaîne ZDF : numéro de canal 422
- chaîne ZDF Neo : numéro de canal 423
- chaîne RTL ZWEI : numéro de canal 424
- chaîne VOX : numéro de canal 425
- chaîne Sat 1 : numéro de canal 426
- chaîne Prosieben : numéro de canal 427
- chaîne Super RTL : numéro de canal 428
- chaîne ntv : numéro de canal 430
- chaîne 3SAT : numéro de canal 431
- chaîne One : numéro de canal 432
- chaîne TVE Internacional : numéro de canal 433
- chaîne Antena 3 : numéro de canal 434
- chaîne Star TVE : numéro de canal 435
- chaîne A3 series : numéro de canal 436
- chaîne Canal 24 Horas : numéro de canal 437
- chaîne All Flamenco : numéro de canal 438
- chaîne TV3 Catalunya : numéro de canal 439
- chaîne ETB BASQUE : numéro de canal 440
- chaîne Television de Galicia : numéro de canal 441
- chaîne Real Madrid TV : numéro de canal 442
- chaîne RTPI : numéro de canal 443
- chaîne RTP Notícias : numéro de canal 444
- chaîne Record News : numéro de canal 445
- chaîne TVI Internacional : numéro de canal 447
- chaîne SIC Noticias : numéro de canal 448
- chaîne SIC Internacional : numéro de canal 449
- chaîne TV Record : numéro de canal 450
- chaîne V+ TVI : numéro de canal 451
- chaîne Alma Lusa : numéro de canal 453
- chaîne A Bola TV : numéro de canal 454
- chaîne Correio Da Manha TV : numéro de canal 456
- chaîne Rai News 24 : numéro de canal 458
- chaîne TGCOM24 : numéro de canal 459
- chaîne Rai 1 : numéro de canal 460
- chaîne Rai 2 : numéro de canal 461
- chaîne Rai 3 : numéro de canal 462
- chaîne Rai Storia : numéro de canal 463
- chaîne Rai Scuola : numéro de canal 464
- chaîne Rai Italia : numéro de canal 465
- chaîne MediaSet Italia : numéro de canal 466
- chaîne Arménia 1 : numéro de canal 468
- chaîne TVRI : numéro de canal 488
- chaîne Habertürk : numéro de canal 490
- chaîne TV5 Turkey : numéro de canal 491
- chaîne Israel+ : numéro de canal 493
- chaîne Al Maghribia : numéro de canal 496
- chaîne Athaqafia : numéro de canal 497
- chaîne Arryadia : numéro de canal 498
- chaîne Tamazight TV : numéro de canal 499
- chaîne Beur FM TV : numéro de canal 500
- chaîne Al Arabiya : numéro de canal 501
- chaîne Dubaï TV : numéro de canal 502
- chaîne Al Araby 2 : numéro de canal 503
- chaîne Al Aoula : numéro de canal 504
- chaîne Canal Algérie : numéro de canal 505
- chaîne La TV Tunisienne : numéro de canal 506
- chaîne MBC : numéro de canal 507
- chaîne Rotana Classic : numéro de canal 508
- chaîne Rotana Clip : numéro de canal 509
- chaîne ENNAHAR TV : numéro de canal 510
- chaîne Echorouk : numéro de canal 511
- chaîne Nessma El Jadida : numéro de canal 512
- chaîne El Hiwar Ettounsi : numéro de canal 513
- chaîne Al Resalah : numéro de canal 514
- chaîne Iqraa : numéro de canal 515
- chaîne Iqraa International : numéro de canal 516
- chaîne Samira TV : numéro de canal 517
- chaîne Rotana Mousica : numéro de canal 519
- chaîne Echorouk News : numéro de canal 520
- chaîne 2M Monde : numéro de canal 521
- chaîne Rotana Khalijiah : numéro de canal 522
- chaîne Rotana Cinema : numéro de canal 523
- chaîne Rotana Comedy : numéro de canal 524
- chaîne Rotana Drama : numéro de canal 525
- chaîne El Bilad TV : numéro de canal 527
- chaîne Panorama Drama : numéro de canal 528
- chaîne MBC 5 : numéro de canal 530
- chaîne Al Rawda : numéro de canal 531
- chaîne LBC Sat : numéro de canal 533
- chaîne Al Jadeed : numéro de canal 534
- chaîne Murr TV : numéro de canal 535
- chaîne OTV : numéro de canal 536
- chaîne NBN : numéro de canal 538
- chaîne Mazzika : numéro de canal 539
- chaîne Berbère Télévision : numéro de canal 540
- chaîne Berbère Jeunesse : numéro de canal 541
- chaîne Berbère Music : numéro de canal 542
- chaîne New Tang Dynasty TV : numéro de canal 548
- chaîne Mandarin TV : numéro de canal 549
- chaîne CGTN Français : numéro de canal 550
- chaîne CCTV 4 : numéro de canal 551
- chaîne Phoenix CNE : numéro de canal 552
- chaîne Phoenix InfoNews : numéro de canal 553
- chaîne China Movie Channel : numéro de canal 554
- chaîne CCTV Divertissement : numéro de canal 555
- chaîne Zhejiang International TV : numéro de canal 556
- chaîne Shanghai Dragon TV : numéro de canal 557
- chaîne Beijing TV : numéro de canal 558
- chaîne Hunan World TV : numéro de canal 559
- chaîne Jiangsu International TV : numéro de canal 560
- chaîne GRT GBA Satellite TV : numéro de canal 561
- chaîne Great Wall Elite : numéro de canal 562
- chaîne KBS World : numéro de canal 565
- chaîne Arirang TV : numéro de canal 566
- chaîne HLIVE : numéro de canal 582
- chaîne Global Africa Télésud : numéro de canal 586
- chaîne Vox Africa : numéro de canal 587
- chaîne Equinoxe TV : numéro de canal 588
- chaîne Espace TV : numéro de canal 589
- chaîne RTS : numéro de canal 590
- chaîne 2STV : numéro de canal 591
- chaîne ORTM : numéro de canal 592
- chaîne RTI 1 : numéro de canal 593
- chaîne CRTV : numéro de canal 594
- chaîne Mandeka : numéro de canal 595
- chaîne Télé Congo : numéro de canal 596
- chaîne Bénin TV : numéro de canal 597
- chaîne A+ : numéro de canal 598
- chaîne NCI : numéro de canal 599
- chaîne Canal 2 International : numéro de canal 601
- chaîne TVT : numéro de canal 602
- chaîne RTG : numéro de canal 603
- chaîne TFM : numéro de canal 604
- chaîne TRACE Africa : numéro de canal 605
- chaîne TRACE Gospel : numéro de canal 606
- chaîne Novelas TV : numéro de canal 607
- chaîne Nollywood TV : numéro de canal 608
- chaîne Sunu yeuf : numéro de canal 609
- chaîne Sen TV : numéro de canal 610
- chaîne Nollywood TV Epic : numéro de canal 611
- chaîne Maboke TV : numéro de canal 612
- chaîne Pulaagu : numéro de canal 613
- chaîne TRACE Teranga : numéro de canal 614
- chaîne Aide abonnement Canal+ : 888
- chaîne TF1 4K : 901
- chaîne M6 4K : 906
- chaîne Activation rapide : 994
- chaîne Actualités TV d’Orange : 996
- chaîne Aide abonnement : 999