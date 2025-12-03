Google Drive : cette fonction de recherche très attendue vous permet enfin d’explorer vos dossiers en un coup d’œil, mais il y a un mais

Après avoir intégré Gemini partout là où il pouvait, Google renforce maintenant la présence de son IA maison. Google Drive en est témoin : la firme de Mountain View vient d’y ajouter une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps. Mais il existe une restriction.

Gemini continue d’imposer son emprise tentaculaire dans les différents services de Google : Messages, Photos, Gmail, Android Auto, Home sont autant d’applications au sein desquelles l’IA maison de la firme de Mountain View s’est immiscée.

Et puisque l’IA est la pierre angulaire de l’avenir pour Google, la tendance est même au renforcement de la présence de Gemini. En témoignent des nouveautés récemment ajoutées à Google Drive, qui permettent à Gemini de rechercher dans vos dossiers, sous-dossiers et fichiers, mais également de répondre à des questions plus spécifiques.

Lire aussi – « Ces informations sont trompeuses » : non, Gmail n’utilise pas vos e-mails pour entraîner Gemini, c’est Google lui-même qui l’affirme

Google Drive : cette fonctionnalité de Gemini vous permet d’explorer vos dossiers en un coup d’œil

Cette nouvelle capacité de Gemini introduite dans Google Drive se manifeste sous la forme d’une nouvelle fonction : le Folder highlight (que l’on peut traduire par « mise en avant de dossier »), qui vous fournit un résumé détaillé du contenu de votre dossier. Une option baptisée Explorer avec Gemini vient la compléter : elle ouvre un panneau latéral – à l’image de ceux des aperçus de documents – et vous permet de poser des questions à l’IA de Google pour approfondir, que ce soit sur les fichiers présents dans plusieurs niveaux de dossiers, mais également sur leur contenu.

Alors oui, cette nouveauté intelligente peut s’avérer très utile. En revanche, tout le monde ne souhaite pas que Gemini puisse avoir accès au contenu de ses fichiers. Ces analyses sont activées par défaut, mais vous pourrez toujours les désactiver… et avec elles toutes les autres fonctionnalités IA – il faut l’avoir en tête : avec Google, l’IA c’est tout ou rien.

Nos confrères d’Android Authority estiment que passer à une langue autre que l’anglais est un moyen d’empêcher Gemini d’accéder à vos fichiers – la langue de Shakespeare étant la seule prise en charge pour le moment. Bien que votre interface soit peut-être déjà en français, cette solution ne semble pas viable : il y a fort à parier que d’autres langues seront bientôt compatibles.

Notez également que, si cette fonctionnalité vous intéresse, vous n’y aurez accès qu’à une seule condition : celle de payer un abonnement Google Workspace ou d’avoir souscrit à une formule payante de Gemini (Plus ou Pro). D’après Google, le déploiement est déjà en cours et devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Il semble que, pour l’instant, la fonctionnalité ne soit disponible que sur le web.