Spotify s’attaque à Amazon avec un pari étonnant

Spotify ne se contente plus de la musique et des podcasts. La plateforme prépare une incursion surprenante sur un terrain que l’on pensait réservé à Amazon.

spotify bug google home
Crédits : 123RF

Spotify a démarré l’année 2026 en multipliant les nouveautés pratiques pour ses utilisateurs. Il est désormais possible d’exclure un seul morceau de ses recommandations musicales, une option longtemps attendue. L’affichage des paroles a aussi été repensé, désormais visible directement sous la pochette d’album, même sans connexion Internet. Ces améliorations allaient dans le sens d’une personnalisation accrue de l’écoute. Elles renforçaient la logique de l’appli, centrée sur l’audio et sur le confort d’utilisation.

Mais l’entreprise suédoise vient de prendre une direction totalement différente. La plateforme ne se limite plus à l’écoute. Elle prépare une incursion dans un secteur où on ne l’attendait pas. Ce nouveau virage vise un domaine largement dominé par Amazon depuis des années, celui de la vente de livres physiques. Une annonce qui surprend autant qu’elle interroge, car elle semble éloignée de l’activité principale de Spotify.

Spotify va vendre des livres papier via son application aux États-Unis et au Royaume-Uni

D’après le Wall Street Journal, Spotify permettra bientôt à ses abonnés Premium de commander des livres papier directement depuis son application mobile. Cette nouveauté concernera d’abord les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’initiative s’inscrit dans le prolongement de son partenariat avec Bookshop.org, qui soutient les librairies indépendantes. Ce dernier fixera les prix, gèrera les stocks et assurera l’expédition. L’appli musicale se contentera d’offrir une vitrine à cette offre.

L’objectif affiché est de diversifier les sources de revenus tout en apportant de la visibilité aux libraires locaux. Spotify avait déjà élargi son offre avec les livres audio, mais cette fois, il s’agit d’un produit physique qui nécessite une logistique plus lourde. C’est un choix ambitieux dans un secteur réputé peu rentable, notamment à cause de la position dominante d’Amazon.

Le marché du livre papier est très concurrentiel, et les marges y sont faibles. En ajoutant cette nouvelle activité à son catalogue, Spotify tente un pari risqué qui pourrait aussi détourner son attention de son cœur de métier. Il faudra observer si cette initiative trouve son public ou si elle restera marginale dans l’écosystème de la plateforme.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

L’iPhone Fold pourrait être équipé d’un film d’écran plus performant que ce que propose Samsung avec ses propres smartphones pliables. Mais un tel composant a aussi un coût plus élevé. …

Google Photos : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone

Si retrouver les photos et vidéos sauvegardées directement sur votre téléphone s’apparente à un parcours du combattant, ce nouveau raccourci au sein de Google Photos devrait vous faciliter la vie….

Xiaomi : cet objectif externe révolutionnaire pourrait bientôt transformer votre smartphone en appareil photo pro

Les smartphones Xiaomi figurent parmi les meilleurs photophones du marché actuellement. Et la marque chinoise pourrait bientôt mettre la barre encore plus haut. Non pas avec un nouveau smartphone ou…

Cette mise à jour fausse l’affichage de batterie sur la Galaxy Watch 5 Pro

La dernière mise à jour pour montres connectées Samsung ne se passe pas sans accroc. Sur la Galaxy Watch 5 Pro, l’indicateur de batterie devient imprécis. Un simple rechargement peut…

La Steam Machine fera tourner les jeux en 4K à 60 fps, promet Valve

Grâce à l’aide de la technologie FSR, Valve assure que la Steam Machine sera capable de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 60 fps, et avec ray…

Forza Horizon 6 : grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez reprendre votre partie sur n’importe quelle machine

Le prochain Forza Horizon continue son tour de piste en faisant annonce sur annonce. Et la dernière en date risque de beaucoup plaire aux joueurs qui n’arrivent pas à se…

Bon plan TV QLED 4K : Amazon brade cette TCL de 65 pouces à moins de 450 €

Besoin d’une TV QLED pas chère ? La TCL T8C de 65 pouces est à un prix très intéressant à la veille des JO d’hiver de 2026. Au lieu de…

Dyson V8 Absolute à prix sacrifié : l’iconique aspirateur balai devient accessible avec ce code durant quelques heures !

Les aspirateurs balai Dyson ont la particularité d’être innovants, ultra puissant, mais aussi hors de prix. Heureusement, avec les promotions, vous pouvez trouver des modèles à prix cassé. Normalement en…

Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Et voilà, nous y sommes : la nouvelle version de Phonandroid est en ligne ! Après plus de quinze années d’existence, il était grand temps que le site s’offre un…

À seulement 159 €, cet iPhone a un rapport qualité-prix imbattable !

Les soldes d’hiver sont maintenant terminées, et il faudra maintenant attendre l’édition d’été pour retrouver des offres intéressantes sur les smartphones. D’ici là, en faisant le choix du reconditionné, vous…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.