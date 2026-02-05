Spotify s’attaque à Amazon avec un pari étonnant

Spotify ne se contente plus de la musique et des podcasts. La plateforme prépare une incursion surprenante sur un terrain que l’on pensait réservé à Amazon.

Spotify a démarré l’année 2026 en multipliant les nouveautés pratiques pour ses utilisateurs. Il est désormais possible d’exclure un seul morceau de ses recommandations musicales, une option longtemps attendue. L’affichage des paroles a aussi été repensé, désormais visible directement sous la pochette d’album, même sans connexion Internet. Ces améliorations allaient dans le sens d’une personnalisation accrue de l’écoute. Elles renforçaient la logique de l’appli, centrée sur l’audio et sur le confort d’utilisation.

Mais l’entreprise suédoise vient de prendre une direction totalement différente. La plateforme ne se limite plus à l’écoute. Elle prépare une incursion dans un secteur où on ne l’attendait pas. Ce nouveau virage vise un domaine largement dominé par Amazon depuis des années, celui de la vente de livres physiques. Une annonce qui surprend autant qu’elle interroge, car elle semble éloignée de l’activité principale de Spotify.

Spotify va vendre des livres papier via son application aux États-Unis et au Royaume-Uni

D’après le Wall Street Journal, Spotify permettra bientôt à ses abonnés Premium de commander des livres papier directement depuis son application mobile. Cette nouveauté concernera d’abord les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’initiative s’inscrit dans le prolongement de son partenariat avec Bookshop.org, qui soutient les librairies indépendantes. Ce dernier fixera les prix, gèrera les stocks et assurera l’expédition. L’appli musicale se contentera d’offrir une vitrine à cette offre.

L’objectif affiché est de diversifier les sources de revenus tout en apportant de la visibilité aux libraires locaux. Spotify avait déjà élargi son offre avec les livres audio, mais cette fois, il s’agit d’un produit physique qui nécessite une logistique plus lourde. C’est un choix ambitieux dans un secteur réputé peu rentable, notamment à cause de la position dominante d’Amazon.

Le marché du livre papier est très concurrentiel, et les marges y sont faibles. En ajoutant cette nouvelle activité à son catalogue, Spotify tente un pari risqué qui pourrait aussi détourner son attention de son cœur de métier. Il faudra observer si cette initiative trouve son public ou si elle restera marginale dans l’écosystème de la plateforme.