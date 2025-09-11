Google rend Gemini Live encore plus pratique grâce à cette nouvelle fonctionnalité basée sur Maps

Depuis le déploiement de Gemini Live sur Android et iPhone, Google ne cesse d’apporter des améliorations à son assistant IA. Si le partage de caméra de Gemini Live a déjà bénéficié de nouvelles fonctionnalités, la firme de Mountain View voudrait encore le faire évoluer.

Google mise plus que jamais sur l’intelligence artificielle, et l’une des manifestations emblématiques de l’investissement de l’entreprise est Gemini Live. Arrivé cette année sur Android et iPhone, l’assistant IA a vu ses possibilités être démultipliées. En effet, la firme de Mountain View a déployé le partage d’écran et de caméra à Gemini Live, ce qui lui permet d’analyser un flux vidéo en direct.

Avec la sortie de la gamme Pixel 10, Google a ajouté au partage de caméra de son assistant IA une nouvelle fonction de guidage visuel. Elle vous aide à identifier des objets dans la réalité en mettant en évidence les bons objets sur votre écran. La firme de Mountain View prépare de nouvelles améliorations pour enrichir l’expérience utilisateur.

Google muscle le lien entre Gemini Live et Google Maps

Google va permettre d’afficher des informations clés de son application Maps directement dans le viseur de Gemini Live lors du partage de caméra. C’est en tout cas ce que suggèrent les lignes de code repérées par nos confrères d’Android Authority dans la version bêta v16.35.63 de l’application Google.

Grâce à l’extension Google Maps, Gemini Live peut déjà récupérer les informations essentielles sur un lieu que les utilisateurs pointent avec l’appareil photo de leur téléphone, et les lire à voix haute ou les afficher sous forme de sous-titres. Mais la firme de Mountain View veut aller encore plus loin en superposant directement des fiches d’information Google Maps sur l’écran de partage caméra de Gemini Live. Elles afficheront le nom du lieu, son type, sa note moyenne et le nombre d’avis.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait également marcher lors d’une simple conversation audio, c’est-à-dire sans partage de caméra. Cela impliquera cependant d’être extrêmement précis pour que Gemini puisse identifier le lieu et afficher la (ou les) fiche correspondante.

Nos confrères regrettent que Gemini n’exploite pas la localisation de l’appareil pour déterminer de façon plus précise où se trouve l’utilisateur pour affiner les résultats. En effet, Gemini Live afficherait plusieurs fiches d’informations si différents lieux sont répertoriés sur Google Maps avec le même nom. De même, ces fiches ne sont actuellement pas cliquables, mais de futures mises à jour les rendront peut-être interactives afin de renvoyer l’utilisateur directement vers la page Google Maps correspondante.

Pour le moment, la firme de Mountain View ne s’est pas exprimée sur les prochaines évolutions officielles du partage de caméra de Gemini, le calendrier de leur déploiement reste donc flou.