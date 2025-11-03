La prochaine version de Siri dopée à l’IA sera en réalité Gemini avec une moustache

Dans sa dernière newsletter, le journaliste Mark Gurman confirme ce qui se murmure depuis déjà des mois. Pour développer la nouvelle version de Siri, qui devrait être déployée en 2026, Apple a bien fait appel à Google. La prochaine Siri serait ainsi bel et bien basée sur Gemini, le propre chatbot IA de son concurrent direct.

S'il y a un domaine sur lequel Apple est clairement en retard sur la concurrence, c'est bien l'intelligence artificielle. Alors que tous les grands noms de la tech ont déjà développé leur propre chatbot (et intégrer ce dernier partout où ils le peuvent), la firme de Cupertino est encore bien timide sur le sujet. Cette année a bien vu naître Apple Intelligence, la première tentative de l'entreprise de proposer une IA dans ses smartphones. Mais on est bien loin des niveaux atteints par Google et Samsung sur ce point.

Or Un peu plus tôt cette année, des rumeurs ont commencé à évoquer une toute nouvelle version de Siri, dopée à l'intelligence artificielle. Ces dernières se sont d'ailleurs attardées sur un point. Pour rester dans la course, Apple n'aurait pas eu d'autres choix que de faire appel à Google pour l'aider. En effet, cette nouvelle génération de Siri serait en réalité basée sur Gemini, l'IA de Google. Une information aujourd'hui confirmée par Mark Gurman, journaliste toujours très bien informé des secrets de production d'Apple.

La prochaine version de Siri utilisera l'intelligence artificielle de Google

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman indique ainsi que la Siri nouvelle génération s'appuiera sur une version altérée de Gemini, hébergée directement sur les serveurs d'Apple. Bien sûr, il ne faudra pas s'attendre à ce que Siri se mette à agir comme Gemini, en orientant vers les applications de Google. En revanche, elle sera bien capable d'effectuer des recherches à partir d'une commande et d'interagir avec les autres applications de l'appareil sur lequel elle se trouve.

Alors, est-ce un véritable aveu d'échec de la part d'Apple ? Possible, sa dernière tentative étant elle-même basée sur ChatGPT. La situation pourrait certes nuire à son image, mais seulement auprès d'une poignée d'initiés. Gageons que le reste des utilisateurs seront bien heureux de voir leur maison connectée entièrement contrôlée par leur appareil Apple, sans se soucier de la technologie qui sommeille derrière. Réponse l'année prochaine, à en croire les prédictions de Tim Cook.