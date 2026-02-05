Bon plan TV QLED 4K : Amazon brade cette TCL de 65 pouces à moins de 450 €

Besoin d'une TV QLED pas chère ? La TCL T8C de 65 pouces est à un prix très intéressant à la veille des JO d'hiver de 2026. Au lieu de 799 € à son lancement il y a moins d'un an, Amazon le propose en ce moment à seulement 449 €.

Découvrir cette offre sur Amazon

Si vous disposez d'un budget de moins de 500 € pour une TV QLED 4K de 65 pouces, ce bon plan proposé par Amazon est une excellente opportunité. L'offre porte sur le modèle TCL 65T8C qui a de nombreux atouts malgré son prix accessible.

Pour rappel, cette TV a été lancée en 2025 à 799 €. Elle bénéficie donc d'une réduction de 44% en ce moment, soit une économie de 350 € par rapport au prix conseillé.

TV TCL 65T8C : QLED, Google TV et un taux de rafraichissement de 144 Hz

Cette TV offre un rapport qualité-prix très intéressant pour un modèle de 65 pouces. Elle est propulsée par le processeur AiPQ Pro qui assure un traitement 4K fluide et détaillé. Le téléviseur est équipé d'une dalle HVA qui, par rapport à la technologie VA classique, offre un contraste élevé, un angle de vision plus large ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

La TCL 65T8C est par ailleurs compatible avec de nombreux formats HDR, y compris HDR10+ et Dolby Vision. Le Dolby Atmos est également de la partie pour l'expérience audio. Ce téléviseur est polyvalent, grâce notamment à son système Google TV qui est complet, avec le plus grand nombre d'applications. Il est également idéal pour les amateurs de cinéma, de sport, mais aussi de jeux vidéo.

Profiter de cette offre sur la TCL 65T8C

La TCL 65T8C dispose en effet d'un mode de jeu, avec les fonctionnalités VRR, ALLM, mais aussi un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 144 Hz. Les joueurs peuvent notamment profiter d'une belle fluidité en 4K, puisque la TV embarque des ports HDMI 2.1.