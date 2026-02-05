Forza Horizon 6 : grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez reprendre votre partie sur n’importe quelle machine

Le prochain Forza Horizon continue son tour de piste en faisant annonce sur annonce. Et la dernière en date risque de beaucoup plaire aux joueurs qui n'arrivent pas à se décider sur quelles plateformes jouer. En effet, le jeu proposera de reprendre sa sauvegarde sur n'importe quelle machine.

forza horizon 6

Forza Horizon 6 n'est plus qu'à quelques mois de sa sortie et Microsoft compte bien faire en sorte que vous soyez au courant. Après une officialisation le mois dernier, qui a permis de confirmer que le jeu se passera au Japon, l'éditeur ainsi que le studio Playground Games multiplient les annonces pour faire monter la hype. Aussi faut-il bien rester attentif au compte X (anciennement Twitter) du jeu, ou l'on pourrait passer à côté d'informations fort intéressantes.

Hier, Playground Games a en effet partagé un petit détail qui plaira aux joueurs multi-casquette. Mettons que vous possédez une Xbox et un PC tous deux reliés au Game Pass, ou bien une console et PS5 et que vous ne comptez pas attendre la sortie sur la console Sony pour acheter le jeu. Le studio a pensé à vous et a voulu vous éviter l'obligation de créer une nouvelle partie en lançant le titre sur une autre machine. C'est officiel, le prochain Forza Horizon proposera la sauvegarde croisée.

Plus besoin de choisir sur quelle console ou PC jouer à Forza Horizon 6

Plus communément appelé cross save, ce dispositif permet de reprendre une sauvegarde sur n'importe quelle console ou PC. Autrement dit, vous pouvez lancer une partie sur Xbox Series X, la quitter puis la prendre depuis votre PC comme si de rien n'était. Très pratique quand l'une des machines n'est pas disponible, ou que le jeu sortira en avance sur Xbox avant que la PS5 n'y ait droit. C'est la première que la série Forza Horizon proposera une telle technologie.

Playground Games ne s'est d'ailleurs pas arrêté là puisque le studio a également annoncé que son jeu sera compatible avec le cross platform, soit la possibilité de jouer en ligne avec des joueurs du monde, peu importe la plateforme sur laquelle il se trouve. Vous pourrez donc défier vos proches sur le bitume, même si vous jouez sur Xbox et lui sur PS5.


