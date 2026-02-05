Cette mise à jour fausse l’affichage de batterie sur la Galaxy Watch 5 Pro

La dernière mise à jour pour montres connectées Samsung ne se passe pas sans accroc. Sur la Galaxy Watch 5 Pro, l’indicateur de batterie devient imprécis. Un simple rechargement peut afficher un niveau bien supérieur à la réalité.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Depuis la fin de l’année 2025, Samsung a commencé à déployer One UI 8 Watch, une mise à jour majeure reposant sur Wear OS 6. Celle-ci a d’abord été installée sur la Galaxy Watch 4. Mais rapidement, de nombreux utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements. L’autonomie devenait instable, les capteurs de santé ne répondaient plus, et l’écran Always-On rencontrait des problèmes. Face à ces retours négatifs, la firme a publié un correctif début janvier pour résoudre la plupart de ces soucis.

Cependant, alors que la situation semblait s’améliorer, un nouveau problème est apparu. Cette fois, il touche la Galaxy Watch 5 Pro. Plusieurs utilisateurs ont constaté un comportement étrange de l’indicateur de batterie sur leur montre depuis l’installation de One UI 8 Watch. Après une charge complète, cette dernière affiche un niveau élevé, parfois proche des 100 %. Mais dès qu’elle est retirée du chargeur, le pourcentage chute brusquement. Dans certains cas, il tombe à 75 % en seulement quelques minutes.

La mise à jour One UI 8 Watch provoque un bug d’affichage de batterie sur la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung

Un problème, apparu après l’installation de One UI 8 Watch, perturbe le comportement du niveau de charge affiché sur l’écran. Pourtant, celui-ci ne concerne pas la batterie elle-même, mais uniquement les données affichées à l’écran. Selon les témoignages publiés en ligne, le problème semble venir d’une mauvaise calibration de l’indicateur. La Galaxy Watch 5 Pro est la plus touchée, bien que quelques utilisateurs de la version standard aient également remarqué ce comportement. Ni la suppression du cache, ni une réinitialisation de la montre ne permettent de corriger le bug.

Pour l’instant, Samsung n’a pas encore reconnu officiellement ce souci, ni proposé de solution. Heureusement, l’autonomie réelle de la montre ne semble pas altérée. Mais ce défaut rend le suivi de la charge peu fiable, ce qui peut clairement déranger au quotidien. Un correctif pourrait être déployé prochainement, comme cela a été fait pour la Galaxy Watch 4.


