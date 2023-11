Black Friday Pixel 6a : le smartphone Google est à moins de 250 €

Près d'un an et demi après son arrivée en France, le Pixel 6a fait l'objet d'un bon plan sur la boutique en ligne Bouygues Telecom. Dans le cadre du Black Friday 2023, le smartphone Google revient à moins de 250 euros grâce à une offre de remboursement.

Les bons plans liés au Black Friday 2023 se poursuivent avec un nouveau deal en provenance de la boutique en ligne Bouygues Telecom. L'opérateur vous permet de vous offrir un smartphone Google de la gamme Pixel à un prix intéressant.

Disponible en trois coloris au choix, le Google Pixel 6a est vendu seul au prix de 299 euros. Jusqu'au 27 novembre prochain, le téléphone est éligible à une offre de remboursement de 50 euros chez Bouygues Telecom (voir conditions). Grâce à l'ODR, l'appareil atteint un prix de revient de 249 euros.

Pour rappel, le Google Pixel 6a est doté d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone dispose également d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android 12.

De son côté, l'APN du smartphone est constitué d'un objectif grand angle de 12 MP, d'un objectif ultra grand angle de 12 MP et d'une caméra frontale de 8 MP. Pour terminer, il faut savoir que la connectique se compose de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre article consacré au test du Google Pixel 6a.