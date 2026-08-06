Plus besoin d’appeler un réparateur, Gemini pourrait s’occuper des pannes de votre Google Pixel

Google teste discrètement une nouvelle corde à l’arc de Gemini sur ses smartphones. L’assistant ne se contenterait plus de répondre, puisqu’il irait fouiller lui-même dans les réglages de l’appareil. Les possesseurs de Google Pixel pourraient y gagner de longues minutes de recherche.

google pixel 10 test

Les smartphones concentrent aujourd’hui des centaines de réglages répartis dans des menus imbriqués. Retrouver l’option responsable d’un comportement anormal relève souvent du parcours du combattant. Les utilisateurs se tournent alors vers les forums ou les vidéos en ligne pour identifier la bonne manipulation. Les pannes logicielles compliquent encore l’exercice, et plusieurs Google Pixel attendent toujours le correctif du bug qui vide leur batterie. Le dépannage à distance reste pour l’instant réservé aux pages de support officielles, rarement consultées par le grand public.

Une piste se dessine du côté de l’assistant maison de la firme de Mountain View. Une fonction expérimentale baptisée Device Help vient d’être repérée dans l’application Gemini, sur un smartphone Google Pixel. Elle porte un badge Labs, réservé aux essais en cours. Le sujet mobilise fortement l’entreprise, au point que les smartphones Android les plus anciens resteront privés de Gemini Intelligence.

Les Google Pixel sauraient bientôt diagnostiquer eux-mêmes leurs pannes grâce à Gemini

Device Help permettrait de décrire le souci avec ses propres mots plutôt que de fouiller les menus du Google Pixel. Selon Android Authority, la requête « mon écran est trop jaune » pousserait Gemini à consulter les réglages d’affichage du téléphone. L’assistant s’appuierait pour cela sur l’extension Utilities, chargée de faire le lien avec les options du système. Il identifierait alors l’éclairage nocturne comme cause probable et conseillerait de le désactiver. Cette inspection des paramètres réels distinguerait la fonction d’un conseil de dépannage générique.

La fonction a été repérée sur un Google Pixel 9 tournant sous la version stable d’Android 17. Son icône reprend celle de Magic Cue, la brique contextuelle lancée avec les Pixel 10. La firme de Mountain View n’a communiqué aucun calendrier de déploiement, et le badge Labs laisse penser que le développement se poursuit. Gemini a été conçu pour succéder à l’assistant vocal historique du système, avec une connaissance bien plus fine du matériel. Ce mode dépannage lui donnerait un rôle de premier recours, à condition que le champ des problèmes traités s’élargisse.


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