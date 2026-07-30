Le problème de batterie des Pixel est censé être réglé, mais pas pour tous les modèles

Google annonce avoir corrigé le problème qui ruine l’autonomie des Pixel depuis des mois. Mais certains utilisateurs sont sceptiques, tandis que certains modèles de smartphones sont mis à l’écart du correctif.

La mise à jour de mars 2026 des Pixel a provoqué un bug qui fait fondre l’autonomie de la batterie des smartphones. Après des mois d’attente, Google communique enfin le déploiement d’un correctif. Celui-ci a été inclus dans la mise à jour mensuelle de juillet pour les modèles les plus récents, à savoir les Pixel 9 Pro XL/Pixel 9 Pro/ Pixel 9/Pixel 10 Pro XL/Pixel 10 Pro/Pixel 10/Pixel 10a. Le patch sera quant à lui inclus dans la mise à jour trimestrielle de septembre pour les Pixel 8a et Pixel 9a. Il faudra donc encore se montrer patient quelques semaines pour les propriétaires de ces deux modèles.

Ce qui est plus inquiétant, c’est que Google ne communique aucun correctif à venir sur les appareils plus anciens. Or, le bug touche tous les mobiles qui étaient éligibles à la mise à jour de mars 2026, incluant donc les Pixel 8 haut de gamme, ainsi que toute la famille des Pixel 7 et Pixel 6. On ne peut qu’espérer que ces smartphones reçoivent eux aussi un patch prochainement. Sur la page IssueTracker relative à ce problème, un internaute rappelle que Google promet 7 ans de support logiciel sur ses produits.

Google n’est pas sorti de l’auberge avec le bug d’autonomie des Pixel

Et même pour les modèles qui ont eu droit au correctif, les soucis ne se sont pas forcément arrêtés. De nombreux utilisateurs se plaignent que la mise à jour n’a rien changé à la situation sur leur Pixel 9 Pro, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ou Pixel 10 Pro Fold. Il semble donc que Google n’a pas réussi à éradiquer complètement le bug. La confiance des consommateurs envers les Pixel pourrait être entachée à long terme si une réaction rapide et plus efficace n’est pas opérée.

De ce que l’on sait, la consommation excessive de la batterie des Pixel est due à une défaillance du mode d’économie d’énergie Deep Doze, qui s’active automatiquement quand l’écran du smartphone est verrouillé. Normalement, la puce Tensor doit atteindre son niveau de consommation d’énergie le plus bas à ce moment, ce qui n’est plus le cas, entraînant une perte d’autonomie rapide alors qu’on n’utilise même pas son mobile.