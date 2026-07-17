Pixel 11a : un indice oublié dans l’application Téléphone montre que Google travaille déjà dessus

Dans un peu moins d’un mois, nous saurons enfin tout ce qu’il y a à savoir sur la prochaine série Pixel 11, les flaghips de Google. Mais la firme de Mountain View préparerait déjà la suite : un indice oublié repéré dans l’application Téléphone suggère que le géant de la tech développe en parallèle le successeur de l'un de ses modèles de smartphones.  

Google Pixel 10a
Crédit photo : Phonandroid

Google est sur tous les fronts. Ce n’est désormais plus un secret, la firme de Mountain View présentera le 12 août prochain lors de l’édition 2026 de son événement Made by Google sa future gamme de smartphones : la série Pixel 11, composée des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold. Mais un autre modèle serait déjà en préparation.

C’est en tout cas ce que suggère un indice découvert par Android Authority dans la version 230.0.946661649-publicbeta-pixel de l'application Téléphone de Google. Et ce modèle n’est autre que le Pixel 11a, la version plus abordable de la série.

Lire aussi – Pixel 11 : le Pixel Glow sera la grande nouveauté, mais qu’est-ce que c’est ?

Google développe déjà le Pixel 11a

L'indice en question ? Des noms de code repérés par nos confrères parmi lesquels figurent :

  • cubs
  • grizzly
  • kodiak
  • yogi
  • formosan

Les quatre premiers correspondraient, respectivement, aux futurs Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL et 11 Pro Fold. Mais c’est la dernière appellation qui nous intéresse ici : formosan. Elle a déjà été associée au Pixel 11a précédemmenr. Cela suggère que Google travaille déjà dessus, mais un simple nom de code ne constitue en rien une preuve incontestable. Toutefois, que « formosan » soit mentionné est déjà un bon indice.

Lire aussi – Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

Il faudra toutefois se contenter de ces maigres informations : ces noms de code s’accompagnant nullement d’indices sur les spécifications de ce modèle, ni sur les fonctionnalités dont il sera doté. Et si la présentation de la gamme Pixel 11 est prévue pour le 12 août prochain, il faudra probablement attendre les alentours de mars 2027 pour une officialisation du Pixel 11a – si l’on se fie au calendrier de sortie des derniers modèles de la série A.


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