Google Pixel 9 : un smartphone met littéralement le feu à la poche de son propriétaire

Il y a de quoi enflammer la chronique. Le propriétaire d’un Pixel 9 raconte que son smartphone a pris feu dans sa poche. Pour l’heure, Google reste muet face à cet incident.

On attend beaucoup de choses de nos smartphones aujourd’hui : qu’ils nous permettent de passer des appels déjà, mais aussi de prendre des photos, de jouer, de travailler… Mais qu’ils se transforment inopinément en barbecue de poche ne fait pas partie des prérogatives qu’on souhaite leur confier.

C’est pourtant ce qu’il s’est passé pour le propriétaire d’un Pixel 9. u/Kindly-Celery9201 narre sur Reddit qu’il était en train de passer un appel FaceTime sur son iPad quand il a entendu des bruits s’apparentant à des crépitements et s’est aperçu que de la fumée sortait de sa poche. Lorsqu’il en a sorti son Pixel 9, sa coque était déjà en train de fondre – et la poche arbore un trou depuis.

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Un Pixel 9 prend feu, Google souffle sur les braises en ne réagissant pas

Ce Pixel 9 n’est pas le premier smartphone à prendre feu, comme le rappelle Android Headlines. Il y a 10 ans, le Samsung Galaxy Note 7 avait enflammé la chronique : plusieurs terminaux avaient pris feu ou explosé, le modèle avait été interdit à bord des avions de ligne et l’entreprise avait fini par rappeler le téléphone par deux fois.

Mais plus récemment encore, en juillet 2025, le Pixel 6a a déjà été victime de problèmes de batterie à l’origine d’incendies. Mais si ce dernier a pour lui « l’excuse » du vieillissement, le Pixel 9 ne l’a pas : il est loin d’être un « dinosaure » dans le monde des smartphones, Google l’ayant lancé mi-2024.

L’utilisateur ne s’est pas contenté de relater l’incident sur Reddit, il a également publié des photos et un enregistrement sur un forum d’aide officiel de Google. Pour le moment, la firme de Mountain View ne lui a pas répondu (même après quatre jours), ni ne s’est exprimée officiellement à ce sujet. La seule réponse qu’il a obtenue, c’est celle d’un « Expert Produit » bénévole.

Inutile d’être alarmiste sans informations de Google: il s’agit pour le moment d’un problème isolé. Mais prudence étant mère de sûreté, mieux vaut peut-être éviter de pousser votre Pixel 9 à la surchauffe – par exemple en ne le laissant pas sous votre oreiller lorsque vous le mettez à charger.

Et si jamais votre téléphone (quel que soit le modèle) se met à faire des étincelles et à fumer, ouvrez immédiatement vos fenêtres – comme l’internaute l’a fait – pour éviter d’inhaler des vapeurs toxiques.