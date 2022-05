Pixel 6a : terminé les problèmes du capteur d’empreintes !

Les Pixe 6 et 6 Pro ne sont pas réputés pour la qualité de leur capteur d'empreintes. Les performances n'ont jamais été au rendez-vous, mais les choses vont changer avec le Pixel 6a. Et cette vidéo le prouve.

Comme vous le savez peut-être, Google a tenu ce 11 mai 2022 sa dernière conférence Google I/O. L'occasion pour le constructeur de lever le voile sur ses futurs produits, à commencer par le Pixel 6a, son nouveau milieu de gamme, sans oublier son prochain flagship : le Pixel 7.

Concernant le Pixel 6a, il reprend une grande partie de la fiche technique et des fonctionnalités offertes par le Pixel 6, à commencer par la présence de la puce maison Google Tensor. En revanche, le Pixel 6a n'héritera pas des capteurs d'empreintes digitales capricieux des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Une très bonne nouvelle pour les futurs acheteurs, qui ne devront pas composer avec des performances au rabais, et des bugs à foison.

Sur les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro, les problèmes s'étaient multipliés. On se souvient par exemple du bug qui bloquait le scanner si la batterie était déchargée, ou encore de ce souci qui rendait impossible l'utilisation de l'outil d'étalonnage.

Un capteur d'empreintes digitales enfin performant

Peu après l'officialisation du Pixel 6a, Google a donc confirmé que ces soucis étaient désormais de l'histoire ancienne. Le constructeur a opté pour un nouveau capteur d'empreintes digitales sur le Pixel 6a, qu'il promet plus rapide et plus performant. Néanmoins, nous n'avions pas d'autres choix que de croire Google sur parole, faute d'avoir pu voir le capteur en action.

Or, un utilisateur sur Reddit a publié une vidéo d'unboxing du Pixel 6a, supprimée depuis sur YouTube. Toujours accessible sur Reddit à cette adresse, cette extrait confirme que Google a tenu parole. Le capteur semble réagir au quart de tour, bien loin des délais parfois aberrants rencontrés sur le Pixel 6.

Voilà qui devrait rendre l'utilisation au quotidien du Pixel 6a bien plus agréable, d'autant que de nombreuses applications Android prennent désormais en charge la lecture d'empreintes digitales comme méthode d'authentification. Notez d'ailleurs que le capteur est placé assez haut sur l'écran, ce qui permet d'y accéder plus facilement, même à une main.

Source : Giga.de