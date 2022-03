Le Pixel 6a sera aussi puissant que le Pixel 6 Pro grâce à une puce Tensor

Plusieurs mois avant son lancement officiel, le prochain smartphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 6a, est déjà apparu sur le célèbre benchmark Geekbench. Celui-ci dévoile que l’appareil sera aussi puissant que les autres smartphones de la série.

Google s’apprête à dévoiler d’ici quelques mois un nouveau smartphone abordable, le Pixel 6a. Alors que son design avait déjà été dévoilé par le leaker OnLeaks il y a maintenant plusieurs mois, on en sait désormais un peu plus sur ses caractéristiques techniques, et notamment sur son processeur.

En effet, le smartphone a été repéré sur les bancs du benchmark Geekbench avec un processeur bien connu des fans de Google, puisqu’il s’agit d’une puce Tensor, la même qui propulse déjà les Pixel 6 et 6 Pro haut de gamme. Cela confirme donc les fuites précédentes qui indiquaient également que le Pixel 6a allait profiter d’une puce Tensor.

Le Pixel 6a pourrait être le smartphone le plus puissant de son segment

Grâce à la puce Tensor des Pixel 6 et 6 Pro, le Pixel 6a pourrait bien être un des smartphones les plus puissants à moins de 400 euros. L’adoption du processeur maison de Google signifie que le Pixel 6a sera non seulement aussi puissant que les autres smartphones plus onéreux de la série, mais qu’il fera aussi jeu égal avec des smartphones tels que le OnePlus 9 Pro ou encore le Galaxy S21 en termes de performances.

Pour rappel, le processeur Tensor est constitué de deux coeurs haute performance ARM Cortex-X1 à 2,8 GHz, deux coeurs Cortex-176 à 2,25 GHz ainsi que quatre coeurs efficaces énergétiquement Cortex-A55. Geekbench confirme également que le processeur sera épaulé par 6 Go de RAM, soit 2 Go de moins que le Pixel 6.

Côté photo, on sait que le Pixel 6a devrait miser sur les mêmes capteurs que les anciennes générations de smartphones Pixel, c'est-à-dire un capteur principal IMX363 de 12 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 16 MP. On ne retrouvera malheureusement pas les mêmes capteurs que le Pixel 6, bien que le smartphone reprenne un design assez similaire. Nous devrions en savoir davantage à mesure que nous nous rapprocherons de la date de présentation du nouveau Pixel 6a, le 26 mai prochain.

Source : MySmartPrice