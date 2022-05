Pixel 6a : Google confirme que le smartphone utilise un nouveau capteur d’empreintes digitales

Les capteurs d’empreintes digitales n’ont jamais été le point fort de Google, qui a connu de nombreux problèmes avec le modèle équipé sur ses smartphones Pixel 6 et 6 Pro. Heureusement, le Pixel 6a utilisera une nouvelle version plus performante.

Peu après la sortie des Pixel 6 et 6 Pro à la fin de l’année dernière, les propriétaires des smartphones s’étaient beaucoup plaints des performances du capteur d’empreintes digitales, souvent jugé trop lent. Les appareils avaient ensuite fait face à de nombreux bugs, dont notamment un qui bloquait le scanner si la batterie était complètement déchargée, et un autre qui rendait impossible d’utilisation de l’outil d’étalonnage.

Google avait finalement corrigé le tir avec une mise à jour plusieurs mois après le lancement. Pour éviter de se retrouver face aux mêmes problèmes, le fabricant américain a confirmé que son nouveau smartphone abordable qu’il a lancé à l’occasion de la Google I/O 2022, le Pixel 6a, utilisera bien un nouveau capteur d’empreintes digitales.

Le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6a devrait être plus rapide que celui du Pixel 6

D’après Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, les capteurs d’empreintes digitales du Pixel 6 et du Pixel 6a sont bien différents. Google n’a pas donné davantage de détails à ce sujet, mais on s’attend à ce que le fabricant américain ait opté pour un composant de meilleure qualité, qui pourrait permettre aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone encore plus rapidement.

Malheureusement, il s’agirait toujours d’un capteur optique, moins cher, plutôt que d’un capteur ultrasonique que l’on peut retrouver sur des smartphones premium tels que le Galaxy S22 Ultra. Les avantages des scanners d’empreintes digitales ultrasoniques sont leur sécurité, mais surtout leur fiabilité. Il est par exemple possible de déverrouiller son appareil même lorsque son doigt est sale ou mouillé.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore patienter un certain temps avant de pouvoir vérifier par nous-mêmes si ce nouveau capteur d’empreintes digitales est réellement différent. Le Google Pixel 6a n’arrivera que le 21 juillet prochain en précommande au tarif de 459 euros, soit presque 100 euros de plus que son prédécesseur, le Pixel 4a.

Source : Android Central