Pixel 6a : des photos de la boîte dévoilées, le design est confirmé

Plusieurs mois avant l’annonce du Pixel 6a par Google, la boite du smartphone a déjà fuité sur le Web. L’internaute qui a réussi à mettre la main sur le packaging officiel, dévoilant ainsi au passage le design du smartphone.

Le site TechXine a réussi à se procurer ce qui semble être une image d’une boite du prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 6a. Ce ne serait pas la première fois qu’une boite d’un produit de Google se retrouve dans la nature plusieurs mois avant sa sortie officielle.

Comme nous pouvons le voir, le Pixel 6a ressemble bien aux rendus qui avaient été dévoilés par OnLeaks il y a plusieurs mois maintenant. On retrouve un design très similaire aux Pixel 6 et 6 Pro de 2021, avec deux caméras logées dans le module photo horizontal. Il s’agirait des mêmes capteurs que les anciennes générations de smartphones Pixel, c’est-à-dire un capteur principal IMX363 de 12 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 16 MP.

La sortie du Pixel 6a aurait été reportée en juillet

Alors que nous avions précédemment rapporté que la conférence dédiée au Pixel 6a devait avoir lieu de 26 mai prochain, il semble que Google ait de nouveau changé ses plans. En effet, comme l’a rapporté le leaker Jon Prosser, Google prévoirait désormais d’introduire son smartphone abordable lors d’un événement le 28 juillet prochain, soit près de deux mois plus tard.

De plus, alors que le Pixel 6a devait être introduit avec la première montre Pixel Watch du fabricant, celle-ci aurait finalement été reportée à l’automne prochain. Toujours selon Jon Prosser, la Pixel Watch ne devrait être dévoilée qu’en octobre, date à laquelle le géant américain introduira ses nouveaux Pixel 7 et 7 Pro.

Pour l’instant, tous les yeux sont tournés vers le nouveau smartphone abordable Pixel 6a, dont Google a lui-même déjà confirmé l'existence. Ce dernier devrait se montrer encore plus intéressant que ses prédécesseurs. D’après le benchmark Geekbench, le smartphone devrait profiter de la même puce Tensor que les Pixel 6 et 6 Pro, ce qui ferait de lui un des appareils les plus puissants à moins de 400 euros. On retrouverait également un écran AMOLED de 6,2 pouces et une batterie de 5000 mAh, mais Google aurait fait le choix d’abandonner la prise jack 3.5 mm.

Source : Techxine