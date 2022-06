Pixel 6a : des images officielles dévoilent tout du design du smartphone de Google

Alors que le Google Pixel 6a n’a toujours pas été lancé en France, des images officielles sont venues nous donner un meilleur aperçu de ce à quoi allait ressembler le smartphone et de ses différences avec le Pixel 6 classique.

Cela fait maintenant plus d’un mois que Google a officiellement levé le voile sur son nouveau Pixel 6a, mais son lancement n’est pas attendu avant le 21 juillet prochain. Pourtant, le leaker Evan Blass a déjà partagé plusieurs images officielles de l’appareil qui nous laissent apercevoir toutes les caractéristiques de son design.

Comme nous le savions déjà, le Pixel 6a va hériter du design emblématique du Pixel 6 de l’année dernière, avec notamment le module photo en forme de barre horizontale à l’arrière du smartphone. Cependant, le Pixel 6a va bien utiliser des capteurs photo différents, puisqu’on retrouvera un capteur principal de 12,2 MP ainsi qu’un objectif ultra grand-angle de 12 MP.

Le Pixel 6a propose une fiche technique solide, mais pas sur tous les points

Au moment du lancement du Pixel 6a lors de la Google I/O 2022 en mai dernier, Google avait déjà levé le voile sur toutes les caractéristiques du smartphone. On sait par exemple qu’il sera propulsé par la même puce Tensor que le Pixel 6, ce qui fera de lui un des smartphones les plus puissants de son segment.

Cependant, Google a dû faire des concessions dans d’autres domaines pour compenser l’intégration de ce processeur haut de gamme. Le Pixel 6a est équipé d’un écran de 6,1 pouces OLED FHD+, mais son taux de rafraichissement n’est que de 60 Hz, soit moins que la plupart des smartphones de 2022. L’écran n’est aussi protégé que par du Gorilla Glass 3, et comme on le voit sur les images officielles, les bordures inférieure et supérieure sont très visibles.

Côté batterie, on retrouvera un accumulateur de 4410 mAh. Cela devrait être largement assez pour tenir confortablement plus d’une journée étant donné le petit écran et sa fréquence de 60 Hz. Le principal avantage du Pixel 6a devrait être son suivi logiciel, puisque Google promet 5 ans de mises à jour. Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de pouvoir mettre la main sur ce smartphone, qui sera commercialisé à 459 euros en France.