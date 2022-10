Le Pixel 6a fait un carton, Google voit les revenus des smartphones augmenter en 2022

Google mise beaucoup sur ses smartphones Pixel ses dernières années, mais tous ne rencontrent pas le succès attendu par l’entreprise américaine. Le Pixel 6a, néanmoins, aurait lui fait un véritable carton.

La directrice financière de Google, Rith Porat, a annoncé lors des résultats d’Alphabet pour le troisième trimestre 2022 que le Pixel 6a avait été le « principal » responsable de la « croissance solide des revenus du matériel ». En d’autres termes, le Pixel 6a a probablement vu ses ventes exploser juste après sa sortie en juillet dernier, ce qui aurait généré beaucoup de revenus pour l’entreprise.

Pour rappel, le smartphone est commercialisé depuis le 21 juillet à 459 euros. Trois coloris sont disponibles : Charbon, Galet et Sauge. Depuis son arrivée sur le marché, Google a levé le voile sur d’autres appareils : les Pixel 7 et 7 Pro. On ne sait pour l’instant pas si ceux-ci ont réussi à convaincre les consommateurs, mais nous en saurons probablement davantage lors des résultats de l’entreprise pour le quatrième trimestre 2022.

Le Pixel 6a aurait été un véritable succès pour Google

Lors de sa conférence, Google a annoncé avoir réalisé des revenus de 6,895 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, contre 6,754 milliards de dollars au même trimestre en 2021. Cela comprend notamment les abonnements payants tels que YouTube Premium, mais également les ventes de smartphones Pixel.

On ne sait pas quelle est la part de revenus exacte pour le matériel chez Google, mais les ventes de smartphones Pixel sont loin d’être à la hauteur de celles de ses concurrents. En effet, Google n’aurait écoulé qu’environ 30 millions de téléphones portables depuis la sortie de la série en 2016. En comparaison, le géant coréen Samsung aurait écoulé près de 272 millions d’unités sur l’année 2021, et sûrement plus d’un milliard depuis 2016.

Il faudrait donc près de soixante ans à Google pour vendre le même nombre d’appareils que le premier constructeur mondial en un an. Les ventes du Google Pixel 6a ne devraient donc représenter que quelques millions d’appareils en 2022, bien loin des dizaines des dizaines de millions d’exemplaires pour certains modèles d’autres fabricants. On pense notamment aux récents iPhone, qui font partie des smartphones les plus vendus au monde chaque année.