Des internautes font état d’un nouveau bug sur leur Pixel 11. Il se manifeste quand vous filmez avec le mobile dans certaines conditions. À ce stade, on en ignore la cause, mais quelques manipulations simples semblent y remédier.

Décidément, il ne fait pas bon posséder un Pixel 11 en ce moment. Surtout les modèles Pro et Pro XL qui accumulent les bugs ces derniers temps. D’abord celui qui fait planter la majorité des applications sans raison apparente. Maintenant celui qui provoque un problème de son lorsque vous enregistrez une vidéo avec le mode Video Boost activé. Pour rappel, ce mode introduit avec les Pixel 9 améliore la qualité de la vidéo grâce à l’IA.

Sur le réseau social Reddit, un internaute a posté une vidéo où il filme la performance d’un chanteur lors d’un concert. Sauf que toutes les 5 secondes environ, on entend distinctement un bruit de craquement désagréable. D’après les divers témoignages, le bug survient lorsque vous filmez avec un Pixel 11 Pro ou Pro XL. On pensait au départ que seules les vidéos en 4K à 60 ips étaient concernées, mais même en Full HD à 30 ips, le problème est là.

Comment corriger le bug audio des Pixel 11 pendant l’enregistrement vidéo

En attendant un éventuel correctif de Google, plusieurs personnes ont trouvé des parades. Celle à l’origine du sujet a vidé le cache de l’application Caméra et désactivé le zoom audio. Il affirme que le bruit de craquement a disparu depuis, sans que l’on sache laquelle de ces manipulations a pu résoudre le souci (ce sont peut-être les deux ensemble). Quelqu’un d’autre a obtenu le même résultat en désactivant puis en réactivant la capture vidéo à 60 images par seconde dans l’appli Caméra.

Impossible de déterminer la cause du bug à ce stade. Un membre de l’équipe d’assistance sur les produits Pixel a répondu à l’auteur du sujet en lui demandant de regarder ses messages privés. Un échange afin d’en savoir plus est probablement en cours entre eux, sans que l’on en connaisse le contenu. Mais cela veut dire que techniquement, Google a obtenu plus d’informations pour tenter de remédier au problème en développant puis en déployant une solution. Du moins on l’espère.