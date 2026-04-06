Le Pixel 8 souffre toujours de sérieux bugs de WiFi et Google refuse de les corriger

Plusieurs mois après l'apparition des premiers témoignages, il semblerait que le souci du Pixel 8 Pro avec les connexions WiFi et Bluetooth ne soit toujours pas résolu. À vrai dire, la situation semble même se détériorier avec le temps, d'autant que Google rechigne à lever le petit doigt pour corriger le bug.

Les Pixel de Google ont certes toujours été très sujets aux bugs, mais on pourrait penser que les choses s'améliorent quand cela fait plusieurs années qu'ils sont sortis. Et pourtant. Alors que les Pixel 8 ont été lancés en 2023, leurs utilisateurs continuent de rapporter des soucis techniques très handicapants. Malheureusement pour eux, il semblerait que Google ne soit plus très enclin à les corriger.

Tout commence en janvier de cette année, lorsque Google déploie une nouvelle mise à jour sur ses Pixel 8. De premiers utilisateurs commencent à signaler que leur smartphone rencontre de sérieuses difficultés à se connecter en WiFi ou en Bluetooth. Mais Google fait alors la sourde oreille. Le problème, c'est que ce bug n'est toujours pas réglé après plusieurs mois. Sur Reddit, de nouveaux signalements ont fait surface ces derniers jours, en marge du déploiement de la mise à jour de mars.

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Google ne veut pas corriger ce vieux bug des Pixel 8

« Depuis la mise à jour de mars, le WiFi a commencé à ne plus fonctionner de manière aléatoire : l'icône devient grise et l'appareil ne parvient plus à détecter ni à se connecter à aucun point d'accès », écrit ainsi un membre de Reddit. « Au début, un redémarrage forcé permettait de rétablir la connexion pendant quelques minutes, mais cette solution ne fonctionne plus désormais. Le Bluetooth et les données mobiles sont également affectés de manière intermittente. »

Le problème semble donc s'être aggravé en janvier et aujourd'hui. Malheureusement, Google ne montre toujours aucun signe de l'arrivée d'un correctif. Lorsque des internautes interpellent le constructeur sur ses forums d'entraide, celui-ci évoque l'expiration de la garantie comme excuse pour ne pas déployer un patch. Le problème semble toucher principalement le modèle Pro et est désormais très répandu. Certains utilisateurs suggèrent de le laisser refroidir quelques minutes comme solution temporaire.