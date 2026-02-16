On connait le prix en euros et la date de lancement des Xiaomi 17 et 17 Ultra

La sortie des Xiaomi 17 et 17 Ultra se précise, voici les dernières informations qui nous parviennent à propos de la disponibilité des deux smartphones haut de gamme.

Comme chaque année à cette période, nous sommes dans l'attente de l'annonce des nouveaux smartphones premium de Xiaomi. Après les Xiaomi 15, nous passons directement aux Xiaomi 17, la marque ne souhaitant pas avoir un numéro de retard par rapport aux iPhone 17 d'Apple.

On s'en doutait étant donné que Xiaomi lance toujours ses mobiles haut de gamme à l'international aux alentours du MWC de Barcelone, c'est désormais confirmé : les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra seront présentés le 28 février 2026, selon les informations de Dealabs. Le fabricant aura donc effectué l'essentiel de sa communication avant le MWC, dont le coup d'envoi est programmé pour le 2 mars, où l'on devrait pouvoir le prendre en main. La source ne précise par contre pas de date de précommande, qui pourrait être ce même 28 février, ni de date de sortie, qui ne devrait pas être trop éloignée.

Prix et coloris des Xiaomi 17 et 17 Ultra

L'autre information majeure concerne le prix des différentes configurations. Les tarifs ne devraient pas évoluer si on les compare à ceux des Xiaomi 15. Le Xiaomi 17 se déclinerait ainsi en une version équipée de 256 Go de stockage pour 999 euros et une autre embarquant 512 Go de stockage pour 1 099 euros. Dans les deux cas, le smartphone dispose de 12 Go de RAM. Pour le Xiaomi 17 Ultra, il faudra débourser 1 499 euros pour la variante 512 Go de stockage et 1 699 euros pour passer à 1 To de mémoire interne. Nous avons 16 Go de RAM de part et d'autre.

Crédit : DealabsNous apprenons aussi quels coloris seront disponibles. Le Xiaomi 17 sera proposé en noir, vert, bleu et rose, explique Dealabs. Mais dans un visuel partagé par la même source, le vert est remplacé par un modèle blanc. C'est peut-être car il existe des différences entre la Chine et le reste du monde. Pour le Xiaomi 17 Ultra, nous aurions droit aux coloris noir, blanc et vert. Le modèle violet qu'on peut voir en tête d'article ne serait donc pas accessible chez nous. Il est aussi possible que Xiaomi réserve un coloris pour son seul site internet. Le fabricant a en tout cas abandonné le design bicolore testé avec le Xiaomi 15 Ultra, qui n'avait pas fait l'unanimité.