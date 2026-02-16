iPhone 17e : voici pourquoi vous ne devriez pas croire aveuglément toutes les rumeurs

L’officialisation de l’iPhone 17e approche à grands pas et les rumeurs à son sujet se multiplient. Mais la dernière en date, alors qu’elle prétend révéler ses performances, pourrait bien être le fruit d’une falsification.

rendus iPhone 17e
Source : fpt.

À mesure que l’officialisation de l’iPhone 17e se rapproche, le flot des rumeurs s’intensifie. En effet, Apple présentera le successeur de l’iPhone 16e, sa gamme de smartphones abordables, via sa première keynote de l’année prévue pour le 4 mars prochain.

D’après les spéculations, l’iPhone 17e devrait reprendre l’apparence des modèles haut de gamme, mais également marquer une avancée significative vis-à-vis de son prédécesseur en termes de recharge sans fil puisqu’il intégrerait un support magnétique MagSafe. Mais la dernière en date prétend fournir de nouveaux détails sur ses performances : il s’agit d’une fiche Geekbench 6, initialement partagée par le leaker Abhishek Yadav sur X (ex-Twitter).

 Cette fuite prétend révéler les performances de l’iPhone 17e, mais des incohérences sèment le doute

La fiche donne plusieurs données sur ce qu’elle prétend être l’iPhone 17e : une puce à huit cœurs, un score single-core de 2 560, un score multi-core de 8 553, mais également une augmentation de 2 Go de la mémoire vive (10 Go de RAM contre 8 Go pour le 16e).

Cependant, cette fuite semble pour le moins douteuse. Plusieurs incohérences méritent d’être soulignées puisqu’elles suggèrent une potentielle falsification selon Phonearena. D’abord, l’identifiant du smartphone. Le nom de code donné est ici iPhone99,11. Or celui de l’iPhone 16e était iPhone17,5 : l’iPhone 17e étant son successeur, il devrait logiquement être référencé sous le nom : iPhone18,5.

Autre bizarrerie : le nom donné à la carte mère. Alors que la firme de Cupertino a nommé les récents modèles ainsi : V57AP pour l’iPhone 17 et V59AP pour l’iPhone 16e ; la fiche Geekbench du prétendu iPhone 17e mentionne une carte mère VPHONE600AP – ce qui ne coïncide pas.

Et ce n’est pas tout. La fréquence de base est indiquée à 3,76 GHz sur la fiche, alors que le processeur pressenti pour l’iPhone 17e est une puce A19 « bridée » : devrait alors s’afficher une fréquence de 4,26 GHz. Les informations détaillées par ce document Geekbench sont donc plus que jamais à prendre avec des pincettes. De toute façon, nous serons rapidement fixés.


