Votre iPhone pourrait bientôt rivaliser avec un reflex grâce à ce kit étonnant

Les smartphones progressent en photo, mais restent limités face aux appareils professionnels. Un nouveau kit vise à changer cela sur les iPhone Pro. Il promet zoom optique, filtres et carte microSD pour transformer le téléphone en véritable caméra experte.

Depuis quelques mois, les accessoires photo amovibles reviennent sur le devant de la scène. Des marques comme OPPO, vivo et HONOR misent sur des objectifs externes pour repousser les limites des modules intégrés. Le Honor Magic 8 RSR Porsche Design, par exemple, est compatible avec un téléobjectif amovible atteignant un zoom équivalent à 33x. Ce type de solution s’adresse aux utilisateurs à la recherche de qualité optique sans compromis, et cette tendance s’étend désormais aussi à l’écosystème Apple.

Un nouvel accessoire baptisé RetroVa promet de transformer un iPhone en appareil photo professionnel. Conçu par les créateurs du kit pour le vivo X300 Pro, ce dispositif est compatible avec les iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Une version adaptée à l’iPhone 18 Pro est également prévue. Le kit se compose d’une coque dédiée à laquelle s’ajoute une poignée ergonomique, des filtres, un téléconvertisseur et même un emplacement pour carte microSD. L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité de capturer des images avec un rendu proche des appareils photo pro.

Le kit RetroVa transforme l’iPhone 17 Pro en caméra professionnelle avec zoom 12x et carte microSD

Le kit RetroVa existe en deux versions. Le modèle de base comprend une coque avec grip amovible pour environ 70 euros. La version complète, vendue environ 175 euros, inclut un téléconvertisseur optique 2,35x, un adaptateur pour filtres et divers accessoires comme une dragonne et un support trépied. Sur l’iPhone 17 Pro, le zoom optique passe ainsi de 4x à l’équivalent de 10x. Sur l’iPhone 16 Pro, le kit permet même d’atteindre un équivalent 12x.

La poignée comporte un bouton à double pression pour la mise au point, un sélecteur de zoom et des réglages manuels. Une application dédiée propose plusieurs filtres et un mode pro complet. L’accessoire intègre aussi un port microSD capable d’enregistrer des vidéos ProRes à haute vitesse. Les premières livraisons sont prévues dès mars pour les versions simples, et avril pour les packs complets. Cette initiative montre que l’iPhone peut aussi évoluer vers un usage plus expert, sans modifier sa structure.