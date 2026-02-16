Bon plan Logitech MX Keys S : le meilleur clavier sans fil bureautique passe à prix cassé !

Il n’y a rien de pire au quotidien que d’utiliser un mauvais clavier. C’est à la fois désagréable et ça fait perdre beaucoup de productivité sur du long terme. Alors pour améliorer cela, nous avons trouvé pour vous un superbe clavier actuellement en promotion, le Logitech MX Keys S.

Logitech MX Keys S

Les bons plans ne prennent pas de vacances sur Phonandroid. Nous avons donc trouvé pour vous une superbe offre pour pouvoir vous offrir l’excellent clavier sans fil Logitech MX Keys S à prix mini. Si vous ne connaissez pas déjà ce modèle, c’est tout simplement le meilleur clavier sans fil pour faire de la bureautique.

Le Logitech MX Keys S est un clavier premium. Il est donc normalement disponible à la vente au prix de vente conseillé de 119,99 euros. Mais vous pouvez l’avoir pour bien moins cher sur Amazon puisqu’il est affiché en ce moment pour seulement 77,49 euros. C’est une baisse de prix conséquente de plus de 45 euros ! C’est un prix cassé pour ce clavier qui va vous apporter plus de confort de frappe tout en gardant un look soigné pour votre setup.

L’excellent clavier sans fil Logitech MX Keys S est en promotion sur Amazon

Le clavier sans fil MX Keys S a été conçu pour des utilisateurs très exigeants. Il offre ainsi un design ultra fin avec des dimensions compactes et un poids de seulement 810 grammes. C’est donc un clavier très pratique à avoir pour des déplacements ou pour emmener pour faire du télétravail. Avec ses courbes élégantes et son look sobre, c’est un clavier qui pourra aussi convenir parfaitement à un setup fixe soigné.

Les touches sont concaves pour plus de confort et rétroéclairées pour une excellente visibilité, même dans un environnement sombre. Elles sont aussi extrêmement silencieuses. Vous pourrez donc utiliser ce modèle en open-space, dans un café, dans un amphi ou dans une bibliothèque sans gêner vos voisins. Enfin, elles sont aussi très réactives, fluides et précises pour vous assurer la frappe la plus rapide possible sans faire de fautes. En plus, ce modèle est doté d’un pavé numérique, très pratique si vous avez souvent des chiffres à taper.

Autre point très important, le MX Keys S est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitations : Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, iOS et Android. En plus, vous pouvez le connecter à trois appareils et switcher de l’un à l’autre très rapidement en appuyant sur un bouton dédié. Vous pouvez donc taper sur votre ordinateur puis répondre rapidement à un SMS sur votre smartphone et faire une recherche YouTube sur votre tablette avec le même clavier très rapidement.

L’autonomie a aussi été particulièrement travaillée. Ainsi, le rétroéclairage n’est pas permanent. Il s’active automatiquement quand vous approchez vos mains et il s’adapte en fonction de l’éclairage de votre pièce pour un résultat optimal tout en sauvegardant la batterie. Ainsi, avec sa capacité de 1500 mAh, cette batterie permet de tenir jusqu’à 10 jours avec le rétroéclairage activé, et jusqu’à 5 mois sans rétroéclairage.


