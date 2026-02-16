X (Twitter) est en panne, impossible de se connecter à l’application ou au site web

Une panne touche actuellement X (Twitter), qui est devenu inutilisable dans le monde entier et sur tous les supports.  

X Twitter
Crédits : 123RF

Vous n'arrivez plus à vous connecter à X (anciennement Twitter) ? Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Le réseau social semble connaître une importante panne ce 16 février 2026 en début d'après-midi. Celle-ci touche le monde entier : Europe, États-Unis, Brésil, Inde, Canada, Hong Kong… des rapports provenant de toute la planète nous parviennent.

La panne concerne toutes les plateformes. Il n'est pas possible d'accéder au service sur l'application mobile, que ce soit sur Android ou iOS, ni sur le site web. D'après des pages spécialisées comme DownDetector ou IsDown, l'incident a démarré aux alentours de 13 h 30. A 15 h, il n'était toujours pas résolu.

Panne mondiale pour X (Twitter)

En fonction de votre appareil, vous pouvez expérimenter la panne de différentes manières. La page d'accueil peut par exemple refuser de charger, n'affichant que le logo de X sur fond noir, comme ci-dessous. Si l'app était déjà ouverte sur votre mobile, vous pourrez voir les tweets déjà affichés, mais pas interagir avec, ni actualiser votre fil. Le message suivant s'affiche alors : “Impossible de récupérer les posts pour le moment. Veuillez réessayer plus tard”.

twitter panne
Crédit : Phonandroid

Du côté de l'utilisateur, il n'existe aucune solution pour tenter de forcer la connexion à X. Ce sont les serveurs de la plateforme qui sont en cause, et c'est donc aux équipes du réseau social de faire en sorte de faire revenir le service. Il est donc inutile d'essayer de se déconnecter de son compte, de redémarrer son routeur ou de réinitialiser son appareil.


