Plus besoin de brancher votre voiture électrique, le parking de cette résidence le fait à votre place

Dans une résidence californienne, le stationnement devient entièrement automatisé. Les conducteurs déposent leur voiture électrique à l’entrée et le système s’occupe du reste. Un bras robotique se charge même de brancher et débrancher la recharge sans aucune intervention humaine.

robot recharge voiture
Source : Youtube @sotefinautomatedparking3116

La recharge rapide est devenue un enjeu central pour les voitures électriques. Les constructeurs rivalisent sur la puissance des bornes pour réduire le temps d’attente. Tesla déploie ses Superchargeurs V4 capables d’atteindre 500 kW, avec jusqu’à 300 km récupérés en dix minutes selon la marque. De son côté, BYD prépare une borne de 1 500 kW. Sur le papier, elle pourrait ajouter 400 km en cinq minutes, voire 600 km théoriques selon les données publiées en Chine.

Ces avancées réduisent fortement la durée d’un arrêt. Pourtant, une contrainte demeure : il faut toujours manipuler et brancher ce lourd câble de recharge. Dans un parking entièrement automatisé, cette opération devient impossible sans intervention humaine. C’est précisément ce défi qu’a choisi de relever une résidence en Californie, où elle s’effectue désormais sans aucun geste du conducteur.

Un bras robotique branche et débranche automatiquement les voitures électriques dans un parking résidentiel

Le parking automatisé du Lume, en Californie, pousse encore plus loin l’intégration de la recharge électrique. Située à Menlo Park, cette résidence dispose d’un système capable de stationner et recharger les véhicules sans conducteur. Les résidents déposent leur voiture à l’entrée. L’infrastructure robotisée, répartie sur trois niveaux, transporte ensuite cette dernière vers une place disponible. L’ensemble peut en accueillir plus de 450. C’est une première pour une résidence de ce type aux États-Unis selon l’exploitant Greystar.

Lorsqu’un conducteur souhaite recharger son véhicule, il en fait la demande via une application mobile. Si une borne est libre, la voiture est déplacée automatiquement vers une zone dédiée. Un bras robotique vient alors brancher un câble de recharge de niveau 2. Une fois la charge terminée, le bras déconnecte le câble et le véhicule est transféré vers une autre place, libérant l’emplacement pour un autre résident. Le projet a été conçu par la société suisse Sotefin et installé par l’entreprise Parkworks en Californie. Le complexe comprend 441 logements, avec des loyers débutant autour de… 3000 euros par mois.


