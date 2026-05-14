Passer d’un iPhone à un smartphone Android n’a jamais été aussi simple

Le transfert de données entre iOS et Android s'améliore encore, permettant de faciliter la transition d'un iPhone vers un smartphone Android.

transfert donnes iphone android
Crédit : Google

Google n'a pas chômé pour son Android Show et a multiplié les annonces importantes relatives au futur de son système d'exploitation mobile. On comprend mieux pourquoi l'entreprise avait besoin d'un événement spécifique, une semaine avant sa grande conférence Google I/O. Les annonces ont été si nombreuses que certaines d'entre elles sont quelque peu passées entre les mailles du filet. Et pourtant, elles sont loin d'être anodines.

Nous avons en effet appris que le transfert de données entre un iPhone et un smartphone Android va devenir encore plus performant. Cette fonction permet de conserver bon nombre d'éléments enregistrés sur son ancien iPhone sur son nouveau mobile Android. Jusqu'ici, elle était déjà assez complète et permettait de récupérer d'un appareil à l'autre les applications, les événements du calendrier, l'historique des appels, les contacts, les eSIM, les photos et vidéos, les messages, les mots de passe ou encore les rappels. Deux nouveaux composants vont s'ajouter à cette longue liste : les données des applications et la configuration de l'écran d'accueil.

Abandonner iOS pour Android n'a jamais été aussi transparent

Cela signifie qu'en plus de rapatrier automatiquement les applications afin d'éviter de les télécharger et de les installer manuellement, le nouveau système va aussi retrouver toutes les données associées aux dites applications, comme les préférences et les paramètres, ainsi que les sauvegardes locales en cas d'absence de support du cloud. Il n'y aura pas non plus besoin de réarranger tous les raccourcis des applications sur l'écran d'accueil, tout sera géré pour retrouver rapidement sur Android l'expérience qu'on s'était créée sur iPhone.

Cette nouvelle version du transfert de données entre iOS et Android devrait être déployée avec Android 17, dont la sortie officielle ne devrait plus tarder. Les Pixel en profiteront en premier. Chez Samsung, il faudra sans doute attendre One UI 9, dont la première bêta publique vient d'être lancée.

Le cloisonnement entre Android et iOS est progressivement en train de tomber. L'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop est disponible sur de plus en plus de smartphones Android, tandis qu'iOS 26.5 vient de rendre possible le chiffrement de bout-en-bout des messages RCS entre iPhone et Android.


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