Netflix va ajouter encore plus de publicités sur son application mobile

Netflix n'en a pas fini avec les décisions qui agacent les utilisateurs. Après une refonte de son application mobile plutôt décriée, voici que le service de streaming annonce qu'on y verra plus de publicités.

Vous vous souvenez de l'époque où Netflix affirmait haut et fort que jamais le service de streaming ne proposerait une formule avec pub ? Il a clairement perdu une occasion de se taire à ce moment-là. Ces derniers temps, la plupart des changements opérés par la plateforme provoque la colère d'une bonne partie des utilisateurs. Les hausses de prix à répétition bien sûr, mais aussi des modifications de l'expérience qui agacent, voir une refonte complète de l'application mobile pour y glisser des vidéos verticales.

Celles et ceux qui ne supportent pas TikTok en sont pour leurs frais. Mais ce n'est pas fini. Il s'avère que l'abonnement avec publicités est très utilisé à travers le monde : 250 millions de personnes s'en servent, contre 94 millions en mai 2025. Une belle augmentation qui encourage Netflix à aller encore plus loin. Pas dans l'amélioration de l'interface, la production de nouvelles séries ou autres. Juste dans l'affichage plus important de pubs.

Vous n'aimez pas les pubs sur l'application mobile Netflix ? Dommage

Dans le courant de l'année, Netflix va ajouter plus de publicités dans deux sections de son application mobile. À savoir dans le flux des vidéos verticales et dans les podcasts vidéos de la plateforme. L'objectif est uniquement de gagner plus d'argent grâce à aux réclames. Peut-être afin de compenser l'échec du rachat de Warner Bros. Discovery, sur lequel comptait le service pour faire grimper ses revenus.

Lire aussi – Netflix : mécontents, des utilisateurs dénoncent une mise à jour inutile et contraignante

Rappelons qu'actuellement, seul Apple TV résiste encore et toujours à l'appel de la formule avec publicités. Ce n'est pas totalement exclu, mais à ce stade, rien n'est envisagé. Tant que les utilisateurs continueront de payer de plus en plus cher et sans que les départs ne fassent chuter les bénéfices, il y a fort à parier que cela continuera comme ça.

Source : The Verge