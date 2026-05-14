Ces techniciens qui saccagent votre fibre optique ont enfin été rappelés à l’ordre

La fibre optique tombe en panne à cause de techniciens qui ne font pas leur travail correctement. Un ultimatum lancé aux grands opérateurs a finalement obtenu des résultats. Le problème n'est pas nouveau, mais la réponse, elle, est inédite.

Aide raccordement fibre optique
Crédits : 123RF

La qualité de la fibre optique en France reste un sujet sensible. Depuis plusieurs années, les signalements de pannes liées à des raccordements mal réalisés se multiplient. Des armoires de rue dégradées, des câbles arrachés et des branchements bâclés alimentent régulièrement les plaintes des abonnés. Les pannes de fibre optique avaient amorcé une baisse encourageante à l'échelle nationale d'après l'Arcep, mais les malfaçons commises par certains sous-traitants continuent de peser lourd.

Dans la Loire, le problème a pris une ampleur particulière. La fibre a été déployée par le Siel, le Syndicat intercommunal d'électricité de la région. Le réseau est exploité par THD42. Selon les relevés locaux, près de la moitié des pannes du département ont une même origine. Des sous-traitants mandatés par les principaux opérateurs français interviennent mal dans les armoires de rue. La fin de l'ADSL a été repoussée par Orange dans des milliers de communes, signe que la fibre doit impérativement fonctionner sans défaillance pour prendre le relais.

THD42 met les opérateurs en demeure et obtient leurs plans d'amélioration pour la fibre dans la Loire

Le Progrès rapporte que l'exaspération a fini par déboucher sur une action concrète. Antoine Vermorel-Marques, député LR de la Loire, a saisi l'Arcep en début d'année. Il dénonçait les sous-traitants d'Orange, Bouygues, SFR et Free pour des armoires laissées ouvertes, des câbles arrachés et des portes forcées. Eric Gicquel, directeur de THD42, a alors mis les quatre opérateurs en demeure de présenter un plan d'action. En cas de refus, tous les contrats dans la Loire seraient résiliés.

La pression a porté ses fruits. Les quatre opérateurs ont répondu, et aucune suspension de contrat n'a été appliquée. SFR et Orange ont soumis des plans d'amélioration concrets. Free et Bouygues Telecom ont fourni des réponses jugées incomplètes par THD42, qui les relance. Les opérateurs ont également confirmé avoir mis fin aux contrats de certains sous-traitants aux comportements anormaux. La société a de son côté lancé des audits sur des points de mutualisation spécifiques. Avec la fin du réseau cuivre prévue d'ici fin 2029, la fibre n'a plus le droit à l'erreur.


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