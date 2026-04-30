Réparer un smartphone Samsung coûte plus cher que réparer un iPhone

Selon une analyse d'experts en assurance, faire réparer un smartphone Samsung revient plus cher que de faire réparer un iPhone via les programmes Samsung Care+ et AppleCare+.

Quand on achète un smartphone haut de gamme à plus de 1 000 euros, on espère que celui-ci puisse nous durer de longues années, quitte à le faire réparer en cas de problème. Samsung et Apple ont d'ailleurs lancé leur programme d'assurance respectif, Samsung Care+ et AppleCare+, pour garantir aux consommateurs la prise en charge des réparations quand il y en a besoin. Mais il semble que l'offre d'Apple soit plus intéressante que celle de Samsung.

D'après l'analyse des experts en assurance d'Insuranceopedia, les propriétaires d'un mobile Samsung paient en moyenne jusqu'à 60 % de plus par réparation que les utilisateurs d'iPhone. “Apple mise sur la simplicité : les frais de réparation sont fixes et le coût est généralement connu à l’avance. Pour les utilisateurs d’iPhone disposant d’un contrat AppleCare+, le coût moyen d’une réparation est d’environ 75 USD”, explique le rapport.

Au-delà de la réparation d'écran, Samsung est moins avantageux qu'Apple

Samsung se montre moins prévisible et les coûts peuvent bien plus varier. “Les prix des réparations dépendent du modèle de téléphone et de l’étendue des dégâts. C’est la principale raison pour laquelle le coût moyen d’une réparation Samsung oscille entre 100 USD et 120 USD”, ajoute Insuranceopedia. D'une manière générale, Samsung est plus intéressant pour les petits dégâts comme une réparation d'écran. Mais pour des dommages plus conséquents, voire une perte ou un vol, qui coûtent bien plus cher, c'est Apple qui prend l'avantage.

Samsung doit aussi composer avec une problématique que ne connaît pour l'instant pas Apple : ses smartphones pliables sont plus enclins à nécessiter une réparation qu'un mobile au design classique, alors que leurs coûts de réparation sont plus élevés. Il sera d'ailleurs intéressant de constater comment Apple va s'adapter puisque son premier iPhone pliable devrait sortir cette année. Il faudra guetter les conditions d'AppleCare+ pour cet appareil.

Une récente étude d'une association de consommateurs nous apprenait que les iPhone sont les pires smartphones à réparer, juste derrière les mobiles de Samsung. Les Pixel de Google et surtout les Motorola ont obtenu de meilleurs scores.