Google I/O 2026 : voici quand se tiendra la prochaine grosse conférence Android et ce qu’on peut en attendre

Google vient d'annoncer la date à laquelle se tiendra sa prochaine conférence I/O. Comme le veut la tradition, on devrait avoir droit à une présentation en profondeur d'Android 17, mais aussi d'autres projets sur lesquels la firme de Mountain View travaille actuellement.

google io 2026

On attendait l'annonce d'un moment à l'autre. Avec le lancement de la première bêta d'Android 17, on sentait arriver Google avec sa conférence I/O annuelle. La firme a fait monter la hype avec de petits jeux sur le site de l'événement, avant de finalement révéler l'information que tout le monde était venue chercher. Attention, surprise : la prochaine Google I/O aura bien lieu en mai prochain.

Plus précisément, le constructeur nous donne rendez-vous les 19 et 20 mai prochain pour découvrir les grosses nouveautés d'Android 17. La conférence débutera à 19h (heure française) et se concentrera sur les projets du moment pour Google. Android 17 sera donc de la partie, comme chaque année, mais Google prévient également que d'autres questions seront à l'ordre du jour. Et il sera évidemment question d'IA.

Sur le même sujet — Android 17 pourrait changer la barre de recherche Google sur votre smartphone

Que nous prépare Google pour sa prochaine conférence I/O ?

En 2025 déjà, Google avait passé un certain temps à présenter les nouveautés de son IA Gemini et surtout comment celle-ci allait s'intégrer au sein d'Android. L'année qui a suivi est d'ailleurs venue confirmer la stratégie de la firme, avec des fonctionnalités IA par dizaines venues s'immiscer dans la moindre application. Autant dire que l'on s'attend pas vraiment à ce que Google change de cap en 2026.

Mais ce n'est pas tout. Le constructeur évoque également son navigateur Chrome ainsi que ses solutions cloud sur son blog à destination des développeurs. On devrait également avoir un aperçu d'Android XR, son OS dédié aux lunettes à réalité augmentée, comme le laisse entendre le document officiel récemment publié par la firme. Pour ce qui est d'Android 17, on imagine que Google nous réserve encore quelques surprises malgré le déploiement de la première bêta.

Nous vous tiendrons au courant dans les semaines à venir à propos des annonces attendues et sur la manière de suivre la conférence.


