Amazon va-t-il lancer un nouveau smartphone ?

Panos Panay, cadre d'Amazon, répond aux rumeurs selon lesquelles l'entreprise développerait un nouveau modèle de smartphone. Si vous espériez une réponse claire, c'est raté.

En 2014, Amazon lançait son Fire Phone et tentait sa chance sur le marché des smartphones. L'aventure sera un échec. Depuis, le géant du commerce en ligne n'a jamais osé y revenir, préférant se concentrer sur son assistant Alexa et tout l'écosystème qui va autour, ainsi que sur les appareils Fire TV ou les liseuses Kindle. Mais voilà qu'un récent rapport prête à Amazon l'intention de commercialiser un nouveau modèle de smartphone.

Interrogé à ce sujet par le Financial Times, Panos Panay, responsable des appareils et services chez Amazon, a semé des indices quant à l'existence ou non d'un tel projet. Comme souvent chez les cadres de grandes entreprises, il se montre flou et il faut lire entre les lignes, mais il y a tout de même quelque chose à tirer de ses propos.

L'industrie du smartphone va se métamorphoser avec l'IA

Il commence par déclarer que “nous [Amazon] ne visons pas forcément un téléphone”, mais qu'il s'agit d'une “question délicate”, car “il y a tellement de nouveaux formats importants sur lesquels il faut se concentrer”. Il explique que s'il doit simplement répondre par oui ou par non, il privilégierait le “non”, qu'Amazon ne prépare pas de smartphone, tout en précisant qu'une telle réponse serait aussi “trompeuse”.

Que cela signifie-t-il donc ? Plus tôt lors de l'entrevue, voici ce qu'expliquait Panos Panay : “Le téléphone est là pour rester. Cependant, je pense qu'il est en pleine transformation et qu'il continuera d'évoluer au cours des dix prochaines années, c'est certain”. Entre cette citation et sa réponse quant à l'arrivée d'un futur smartphone Amazon, on comprend que le groupe prépare bien un nouvel appareil, mais qu'il ne s'agirait pas d'un mobile comme on l'entend actuellement.

Les progrès fulgurants en matière d'IA donnent la possibilité aux fabricants d'imaginer de nouveaux designs qui en tirent profit. L'un des premiers types de produits à en profiter devrait être les lunettes connectées. Amazon travaille sur “une toute nouvelle gamme de formats”, selon Panos Panay, avec Alexa Plus au cœur de la stratégie. L'un de ces formats peut-il ressembler à un mobile ?