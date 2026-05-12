Vos messages Android vers iPhone sont enfin chiffrés de bout en bout grâce à cette collaboration inédite

Depuis des années, envoyer un message d'un Android vers un iPhone revenait à envoyer une carte postale. N'importe qui pouvait le lire en chemin. iOS 26.5 vient enfin de fermer cette porte.

La sécurité des messages est devenue une priorité pour des millions d'utilisateurs. Depuis l'essor de WhatsApp et d'iMessage, le chiffrement de bout en bout est devenu une norme attendue. Il garantit que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire leurs échanges. Pourtant, une faille persistait entre les deux systèmes mobiles les plus utilisés au monde. Ce chiffrement avait bien débarqué sur les iPhone début 2026, mais uniquement entre eux. Les conversations avec les smartphones Android restaient non protégées.

La solution est venue d'une mise à jour commune. iOS 26.5 est désormais disponible en téléchargement sur tous les iPhone compatibles. Cette version apporte enfin le chiffrement de bout en bout aux messages RCS, le protocole qui succède aux SMS. Les smartphones Android entrent dans la boucle pour la première fois. Cette avancée était attendue depuis l'adoption du protocole par Apple en 2024.

Les messages RCS entre smartphones Android et iPhone sont désormais chiffrés de bout en bout

Les messages RCS entre Android et iPhone sont maintenant sécurisés dans les deux sens. Selon Google, les utilisateurs Android peuvent joindre les possesseurs d'appareils Apple avec une sécurité totale. La dernière version de l'application de messagerie du groupe est requise de leur côté. Le terminal doit être sous iOS 26.5. Concrètement, ni les opérateurs ni aucun tiers ne peuvent lire le contenu des échanges. Un cadenas apparaît dans les fils de discussion RCS pour confirmer que le système est actif. Activé par défaut sur les nouvelles conversations, il s'appliquera progressivement aux discussions existantes.

Cette protection ne s'applique toutefois qu'à certains opérateurs pour l'instant. Apple a publié la liste complète des réseaux compatibles. En France, ceux-ci devront d'abord mettre à niveau leur infrastructure. La fonctionnalité reste pour l'heure en bêta, ce qui explique ce déploiement progressif. Depuis l'introduction du RCS en 2024, les utilisateurs pouvaient déjà profiter de messages enrichis entre les deux plateformes. Les photos en haute qualité et les accusés de lecture avaient rapproché ces deux univers. Mais leurs échanges restaient lisibles par des tiers. Avec cette mesure, les deux systèmes atteignent enfin un niveau de confidentialité comparable à celui de WhatsApp ou iMessage.