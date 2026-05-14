La Switch 2 a droit à un nouveau bundle “à la carte” avant la hausse de prix

Histoire de booster les ventes avant l'augmentation de tarif prévu pour le monde entier, la Switch 2 s'offre un pack avec jeu au choix. Alléchant, mais qui y a droit exactement ? Et pour quel contenu ?

Switch 2

Dans les années 90 et 2000, les consoles de jeux vidéo étaient presque toutes vendues en “bundle”. C'est-à-dire dans une boîte contenant la machine et une ou deux manettes, mais aussi un ou plusieurs jeux. Il n'était pas rare que différents bundles soient proposés dès le lancement de l'appareil, ce qui permettait aux joueurs viser tel oui tel titre. La pratique n'a pas disparu aujourd'hui, mais elle est beaucoup moins variée.

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Le jeu inclus est en version dématérialisée et vous n'avez pas le choix de ce dernier. Exemple avec la Nintendo Switch 2 : c'est Mario Kart World ou rien. Si vous voulez autre chose, il faut se tourner vers des packs en édition limitée, plus chers, où la console prend les couleurs du jeu qui lui est associé. Bientôt, certains pays verront apparaître un tout nouveau pack “à la carte” pour la Switch 2. Il contiendra un jeu parmi 3.

Une Nintendo Switch 2 avec un jeu au choix parmi 3

Pour être tout à fait honnête, il faudra dire “un jeu parmi 2” puisque le 3e n'est autre que Mario Kart World, déjà disponible en bundle. Les deux autres sont Donkey Kong Bananza et Pokémon Pokopia. En dématérialisé évidemment. Le tout est vendu 499 dollars, soit une économie de plusieurs dizaines de dollars par rapport à un achat séparé. Et si nous donnons le prix en dollars, c'est pour une raison simple : à ce stade, seuls les États-Unis verront ce nouveau bundle en Occident.

Nouveau bundle Nintendo Switch 2
Le pack Nintendo Switch 2 avec un jeu au choix parmi 3 aux États-Unis

L'Australie et la Nouvelle-Zélande auront quant à elles uniquement droit à Pokémon Pokopia. Aucune information n'a filtré concernant une arrivée de ces bundles en Europe, pourtant concernée par l'augmentation du prix de la Switch 2 à venir. Car c'est très probablement là la raison d'être de ces nouveaux packs : booster les ventes avant une hausse tarifaire qui pourrait freiner les joueurs et donc ralentir l'écoulement des stocks.


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