Pas de 4K ni de HDR sur Disney+ Premium : Que Choisir exige une baisse de prix et un dédommagement pour les abonnés

Disney+ prive ses abonnés français de fonctions comme la 4K et le HDR malgré une souscription à l’offre Premium. Que Choisir Ensemble réagit et met le groupe audiovisuel en demeure.

Disney+ fin du partage de compte
Crédits : 123RF

En début d’année, Disney+ perdait les technologies d’image Dolby Vision et HDR10+ dans plusieurs pays, dont la France, pour des problèmes de violation de brevets. Les contenus en 3D étaient aussi supprimés du catalogue de la plateforme pour les mêmes raisons. Pire, cet été, c’est la 4K UHD qui s’est fait la malle, même en payant l’abonnement Premium. La plateforme tente de limiter la casse en réinstaurant la 4K et les standards HDR sur les appareils compatibles avec le codec vidéo VP9, moins performant.

Une situation qui contrarie l’association de consommateurs Que Choisir Ensemble (anciennement UFC-Que Choisir). Elle attaque en premier lieu la communication bancale de Disney+ au sujet de la disparition de ces fonctionnalités pour lesquelles les abonnés continuent de payer. Si le service de streaming a bien mis à jour son site internet pour refléter ces changements, Que Choisir Ensemble dénonce que les informations sont indiquées en petits caractères ou par le biais d’expressions volontairement floues, comme “jusqu’à la 4K Ultra HD”. L’association reproche aussi “un mail tardif et lacunaire” aux clients en guise d’explication.

Disney+ : une baisse de prix est-elle envisageable pour compenser le manque de 4K et de HDR ?

Autre grief contre Disney+, l’absence de contrepartie pour les abonnés privés d’une partie des prestations pour lesquelles ils ont souscrit à l’offre. “Certains d’entre eux ont obtenu un dédommagement après s’être plaints auprès du service client, mais aucune politique d’indemnisation globale ne semble avoir été mise en place”, relève l’organisme.

Que Choisir Ensemble annonce avoir adressé une mise en demeure à Disney, exigeant de l’entreprise qu’elle mette son offre en conformité, ou :

  • Qu’elle en baisse le prix
  • Qu’elle informe clairement les abonnés Premium concernés des modifications effectuées
  • Qu’elle leur accorde une compensation proportionnée, objective et uniforme
  • Qu’elle cesse dorénavant toute présentation commerciale susceptible d’induire en erreur les consommateurs

La grogne monte chez les clients, alors qu’une mise à jour des conditions d’utilisation fait craindre l’arrivée de la publicité dans les formules Standard et Premium pour certains contenus, comme les programmes sportifs diffusés en direct via ESPN, et que le prix de l’abonnement vient encore d’augmenter aux États-Unis.


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