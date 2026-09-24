Votre iPhone 18 Pro redémarre sans raison après un échec de Face ID ? Le correctif arrive

Apple confirme que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont confrontés à un bug gênant entraînant le redémarrage du smartphone. Un correctif arrive bientôt sur les appareils de la marque.

Apple iPhone 18 Pro
Crédit : Apple

Sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, la caméra nécessaire à l’identification faciale, Face ID, est cachée derrière l’écran. À peu près là où le smartphone affiche l’heure. Plus discret, il semble que ce nouveau système ne soit pas encore tout à fait au point.

Après le déploiement d’iOS 27, des utilisateurs ont constaté un bug gênant. Quand Face ID échoue lors d’une tentative de déverrouiller l’accès à une application protégée, et que vous appuyez sur le bouton permettant de réessayer, l’iPhone ne répond plus puis redémarre au bout de quelques secondes.

Ce comportement ne se manifeste pas lorsque que Face ID est utilisé depuis l’écran de verrouillage, et tout le monde n’est pas affecté. Il n’empêche que de nombreux internautes sont concernés, au point qu’Apple prend le problème au sérieux. En attendant, le service après-vente de la marque préconise un changement d’appareil, mais ce n’est pas nécessaire puisque la firme à la pomme croquée confirme : c’est un bug logiciel.

Apple va déployer un correctif pour le bug de redémarrage des iPhone 18 Pro et Pro Max

C’est bien iOS 27 qui fait des siennes, et pas les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max en eux-même. Apple a indiqué à nos confrères de 9to5Mac avoir identifié la cause du bug et développé un correctif. Le fabricant n’a cependant pas détaillé ce qui cloche à ce stade. En revanche, il a précisé que le correctif sera déployé dans les premiers jours de la semaine du 28 septembre 2026. La patience des utilisateurs touchés ne sera donc pas mise à trop rude épreuve.

Lire aussi – iPhone 18 Pro Max : Face ID a des problèmes avec certaines protections d’écran

D’autant qu’une fois le bug connu, il est assez simple de s’en prémunir au moins le temps que la mise à jour arrive. Évitez de vous servir de Face ID pour verrouiller l’accès à certaines applications en privilégiant pour cela une autre méthode, que ce soit Touch ID ou un code créé par vos soins.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les AirPods 4 avec ANC sont à moins de 125 € : une belle chute de prix sur les écouteurs Apple

Les AirPods 4 voient le prix chuter un peu plus. Lancée à 199 €, la version avec ANC est actuellement sous la barre des 125 €. C’est l’occasion de s’équiper…

ChatGPT a piraté une nouvelle plateforme sans qu’on lui demande et cette fois c’est encore plus grave

Après le piratage de la plateforme de Hugging Face en juillet dernier, voilà que ChatGPT remet le couvert. Ce 24 septembre, le gouvernement australien a annoncé que son système de…

Motorola officialise le Signature 27 : une deuxième génération qui ne veut laisser aucune place au compromis

Motorola vient de dévoiler, à l’occasion du Snapdragon Summit de Qualcomm, le successeur du Signature : le Signature 27. Explication de cette nouvelle nomenclature (qui n’est pas si difficile à deviner),…

Meta Muse Charm : un agent IA dans un porte-clés aux allures de Tamagotchi

Meta annonce le Muse Charm, un pendentif embarquant un agent IA qui n’est pas sans rappeler les fameux jouets Tamagothci des années 90. Celui-ci est cependant à votre service plutôt…

Firefox teste un agent capable de traquer les promotions sans que vous leviez le petit doigt

Firefox avance ses pions sur l’intelligence artificielle depuis plusieurs mois. Mozilla a glissé un nouveau bouton dans sa version de test pour donner accès à des tâches automatisées. Le navigateur…

Du crash au lancement à 60 FPS en jeu en seulement 2 mois : l’émulation PS5 fait un bond de géant

On n’avait jamais le monde de l’émulation progresser aussi rapidement. Alors que le projet KytyPS5 arrivait à peine jusqu’au menu de démarrage d’Astro Bot cet été, il atteint aujourd’hui des…

Meta a trouvé la solution pour enrayer la polémique ses lunettes connectées : supprimer la caméra

Lors du Meta Connect 2026 qui s’est tenu lieu hier, la firme de Mark Zuckerberg a présenté ses nouvelles générations de lunettes connectées. Si les derniers Ray-Ban Meta reprennent quasi…

Garder son smartphone près du ventre pendant la grossesse ne serait pas sans effet

Les smartphones ne quittent presque plus les mains, y compris pendant les neuf mois d’une grossesse. Des chercheurs américains ont réuni vingt études pour observer ce que cette proximité provoque…

Avengers Doomsday : 5 acteurs rejoignent officiellement le casting, dont un très attendu

À quelques mois de la sortie d’Avengers Doomsday, on continue d’en apprendre plus sur les acteurs et actrices qui participeront à la nouvelle grande épopée de Marvel. 5 nouveaux noms…

Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max officiels : prix, fiche technique et sortie en France, voici ce qu’il faut savoir

Xiaomi a officialisé ce 24 septembre ses Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, à partir de 5 999 yuans (environ 780 euros). Entre capteurs photo de 200 mégapixels avec…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.