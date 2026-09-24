Apple confirme que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont confrontés à un bug gênant entraînant le redémarrage du smartphone. Un correctif arrive bientôt sur les appareils de la marque.

Sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, la caméra nécessaire à l’identification faciale, Face ID, est cachée derrière l’écran. À peu près là où le smartphone affiche l’heure. Plus discret, il semble que ce nouveau système ne soit pas encore tout à fait au point.

Après le déploiement d’iOS 27, des utilisateurs ont constaté un bug gênant. Quand Face ID échoue lors d’une tentative de déverrouiller l’accès à une application protégée, et que vous appuyez sur le bouton permettant de réessayer, l’iPhone ne répond plus puis redémarre au bout de quelques secondes.

Ce comportement ne se manifeste pas lorsque que Face ID est utilisé depuis l’écran de verrouillage, et tout le monde n’est pas affecté. Il n’empêche que de nombreux internautes sont concernés, au point qu’Apple prend le problème au sérieux. En attendant, le service après-vente de la marque préconise un changement d’appareil, mais ce n’est pas nécessaire puisque la firme à la pomme croquée confirme : c’est un bug logiciel.

Apple va déployer un correctif pour le bug de redémarrage des iPhone 18 Pro et Pro Max

C’est bien iOS 27 qui fait des siennes, et pas les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max en eux-même. Apple a indiqué à nos confrères de 9to5Mac avoir identifié la cause du bug et développé un correctif. Le fabricant n’a cependant pas détaillé ce qui cloche à ce stade. En revanche, il a précisé que le correctif sera déployé dans les premiers jours de la semaine du 28 septembre 2026. La patience des utilisateurs touchés ne sera donc pas mise à trop rude épreuve.

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D’autant qu’une fois le bug connu, il est assez simple de s’en prémunir au moins le temps que la mise à jour arrive. Évitez de vous servir de Face ID pour verrouiller l’accès à certaines applications en privilégiant pour cela une autre méthode, que ce soit Touch ID ou un code créé par vos soins.