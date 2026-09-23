Disney+ : encore une augmentation de prix, ça ne va jamais s’arrêter ?

La plateforme de streaming vidéo Disney+ va encore augmenter le prix de ses abonnements, se rapprochant des tarifs pratiqués par Netflix.

Les plateformes de streaming augmentent leurs prix, épisode 982. C’est devenu un rendez-vous annuel, Disney+ revoit sa grille tarifaire aux États-Unis. L’abonnement à Disney+ Premium passe de 18,99 à 21,49 $, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 20 $ par mois. Cette hausse de 2,50 $, soit 13 %, rapproche le forfait haut de gamme du service à celui de Netflix, qui coûte 26,99 $ par mois. L’abonnement à Hulu Premium, qui est séparé de Disney+ outre-Atlantique, subit le même sort. L’offre groupée avec Disney+ et Hulu en version Premium coûté désormais 21,99 $ (contre 19,99 $ jusqu’ici), seulement 50 cents de plus qu’une des plateformes séparément.

Les abonnements Disney+ et Hulu avec publicité passent quant à eux de 11,99 $ à 12,49 $ par mois, tandis que l’offre groupée Disney+ et Hulu avec publicité demeure à 12,99 $. Ces nouveaux prix sont appliqués dès ce 23 septembre 2026 pour les nouveaux abonnés et à la prochaine période de facturation pour les clients actuels.

Disney+ : nouvelle hausse de prix, bientôt le ras-le-bol des abonnés ?

On a connu des hausses tarifaires plus sévères, mais celles-ci s’inscrivent dans un contexte particulier. Disney+ enchaîne les déconvenues dernièrement. Pour réduire les coûts et face aux critiques sur certains programmes, la plateforme a décidé de restreindre fortement la production de contenus liés aux univers de Star Wars et de Marvel. Le catalogue stagne, pas les prix.

Généralement, quand une augmentation du tarif des abonnements est appliquée aux États-Unis, on peut craindre qu’elle n’arrive en Europe dans les mois qui suivent. Cette fois, on peut espérer y échapper. Disney+ est en difficulté dans de nombreux pays du vieux continent, dont la France. Le service a dû y supprimer la qualité d’image 4K suite à une plainte en justice pour violation de brevet. Le HDR10+ et le Dolby Vision ne sont plus disponibles non plus pour les mêmes raisons.

Les clients sont mécontents et il serait surprenant que l’entreprise en rajoute une couche en augmentant les prix. A moins qu’elle ne justifie une éventuelle augmentation par l’intégration à son offre des matchs de Liga depuis cet été, via ESPN.