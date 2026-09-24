L’iPhone 15 chute à 393 € seulement avec une garantie de 30 mois, c’est un prix sacrifié pour un modèle aussi puissant

Vous souhaitez acheter un iPhone, mais les modèles récents sont trop chers ? L’iPhone 15 offre un excellent rapport qualité-prix. Et bonne nouvelle, en ce moment sur Certideal, vous pouvez vous l’offrir à paris de seulement 393 € grâce au code BACKTOSCHOOL25. On vous explique tout…

Apple iPhone 15

Les iPhone ont la réputation d’être des smartphones chers, mais qui restent performants durant des années. Ainsi, l’iPhone 15 reste aujourd’hui encore un excellent choix pour les personnes qui cherchent un smartphone puissant capable de faire tourner des applications exigeantes.

Vous rêvez de vous offrir un smartphone de la marque à la pomme et vous attendez une belle offre pour vous équiper à petit prix ? Ce bon plan est fait pour vous. Certideal, le spécialiste français des produits Apple reconditionnés, propose actuellement l’iPhone 15 à 418,99 €. C’est déjà un super prix sachant qu’il était affiché à 969 € à sa sortie. Mais en ce moment, avec le code BACKTOSCHOOL25, vous avez 25 € de réduction supplémentaire. L’iPhone 15 passe donc à 393,99 € seulement !

Pourquoi acheter votre iPhone 15 sur Certideal ?

Lorsqu’on achète un produit reconditionné, on fait le choix de lui donner une seconde vie tout en faisant une belle économie. Vous avez peur de sauter le pas ? Certideal est une entreprise française spécialisée dans le reconditionnement des produits Apple. Chaque appareil est minutieusement contrôlé et réparé dans leur atelier basé en France avant d’être vendu avec une garantie de 30 mois.

De plus, Certideal vous donne la possibilité de tester votre smartphone durant 30 jours. Si l’iPhone ne vous convient finalement pas, vous pouvez le retourner et être remboursé. Vous pouvez ainsi faire votre achat sans prise de risque.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 15 ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger, l’iPhone 15 figure parmi les meilleurs smartphones d’Apple. Il est en effet équipé d’une puce A16 Bionic avec GPU 5 cœurs. En plus d’être ultra performante, ce processeur a été conçu pour être particulièrement économie en énergie. Vous bénéficiez ainsi d’une belle autonomie pouvant atteindre les 26 heures de lecture vidéo.

Côté écran, l’iPhone 15 est doté d’une magnifique dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces. Grâce à sa définition de 2 556 x 1 179 pixels et son taux de rafraichissement de 60 Hz, vous pouvez profiter d’images fluides, contrastées, aux couleurs riches et particulièrement lumineuses.

La partie photo n’est pas en reste. Ce modèle embarque deux capteurs à l’arrière, à savoir un capteur principal de 48 MP couplé à un ultra grand-angle de 12 MP. Vous pouvez ainsi enregistrer des vidéos 4K de 3840 x 2160 px. Le capteur selfie de 12 MP vous permet de réaliser des clichés détaillés, même avec une faible luminosité.


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