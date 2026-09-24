Cette nouveauté de Google Maps pourrait vous éviter une amende au prochain stop

Google Maps continue de retoucher son interface de navigation par petites touches. Le dernier changement concerne un affichage qui apparaît pendant les trajets sur Android Auto. Les conducteurs distraits devraient y gagner quelques euros d’amende en moins.

Griller un stop coûte 135 euros et quatre points en France. L’inattention explique une bonne partie de ces infractions, commises la plupart du temps sur des intersections pourtant connues du conducteur. Beaucoup d’applications de guidage cherchent donc à préparer le trajet plutôt qu’à annoncer sèchement le virage suivant. Depuis plusieurs mois, la firme de Mountain View avance sur ce terrain. Son application a récemment accueilli la Navigation immersive et son affichage en trois dimensions. Ce genre de détail pèse autant que les grandes refontes.

Pendant un trajet, Google Maps affiche déjà des encarts flottants au-dessus de la carte. Ils donnent le nom de la rue à emprunter au virage suivant, sans obliger le conducteur à quitter la route des yeux. Une fiche détaillée sur le lieu d’arrivée se prépare aussi pour la navigation embarquée. Tout tient sur une bande étroite, en haut de l’écran. Depuis quelques jours, ces mêmes cadres accueillent un nouveau type d’information sur Android Auto.

Les feux et les stops s’affichent désormais dans les encarts de navigation d’Android Auto

D’après 9to5Google, les feux tricolores et les panneaux stop apparaissent maintenant dans ces cartouches pendant la navigation sur Android Auto. Jusqu’ici, Google Maps se contentait de les dessiner sur la carte, sous forme de symboles fixes bien trop discrets pour attirer l’attention d’un conducteur déjà lancé dans le trafic urbain. L’application les signale à présent là où l’œil se pose déjà, à côté du nom de la rue et de la manœuvre à venir. Résultat, le conducteur gagne quelques secondes pour lever le pied avant l’intersection. Rien ne bipe pour autant.

Les mêmes indicateurs flottants remontent aussi sur smartphone. La fonction devrait donc toucher les iPhone et CarPlay dans la foulée. Google n’a pour l’instant rien officialisé sur ce point. Tout passe vraisemblablement par les serveurs de la firme de Mountain View. Ce procédé atteint certains conducteurs en quelques jours, d’autres après plusieurs semaines. Mieux vaut donc continuer à surveiller la chaussée plutôt que l’écran de la voiture. Le panneau planté au carrefour reste plus fiable que sa copie numérique.