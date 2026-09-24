Spotify continue son insertion dans le champ de l’IA. Cette fois-ci, l’entreprise s’associe à Meta pour faire bénéficier ses auditeurs du nouvel agent de la maison-mère d’Instagram : Muse. Ce que cela signifie concrètement ? Encore plus de contrôles mains libres, grâce à une simple conversation. Voici les premières fonctionnalités découlant de ce partenariat.

L’heure n’est plus seulement à l’IA, elle est aux agents IA : les assistants deviennent alors des agents, capables d’agir de manière proactive et autonome afin d’effectuer, pour le compte de l’utilisateur, des tâches complexes. Et le tournant a déjà bien été amorcé par les géants de la tech. Google transforme Gemini en ce sens, mais la firme de Mountain View n’est pas la seule sur ce créneau. Meta ne compte pas se laisser distancer.

La maison-mère de Facebook et bien d’autres réseaux sociaux a lancé Muse, qu’elle présente comme « votre agent IA personnel » auquel vous pouvez « délégue[r] les tâches quotidiennes ». L’entreprise a même donné une incarnation réelle à son agent : le Muse Charm, qui n’est pas sans rappeler les Tamagotchi.

Et s’il y a une entreprise qui ne souhaite manifestement pas manquer le train, c’est bien Spotify. Alors que la firme prépare le terrain pour la prise en charge des lunettes connectées Android XR, elle vous permet déjà d’associer votre compte à Muse afin que vous puissiez « tire[r] encore plus parti de Spotify ».

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Spotify transforme Muse en votre DJ personnel

Mais que signifie concrètement cette expression ? En nouant ce partenariat avec Meta, Spotify vous donne accès à toute une nouvelle série de commandes mains libres, puisqu’il fait de Muse votre DJ et votre programmateur personnel en une simple conversation en langage naturel.

Évidemment, vous pouvez mettre en pause une musique en cours de lecture sur Spotify et la relancer. Mais vous pouvez également demander à Muse de reprendre un morceau ou un podcast spécifique dont vous aviez dû stopper l’écoute en arrivant au travail. Vous avez une playlist particulière pour faire le ménage ? Sollicitez l’agent pour la diffuser sur l’enceinte de votre salon.

Spotify met également l’accent sur l’autonomie de Muse : l’agent est capable de créer une nouvelle playlist, de la nommer et d’y ajouter des morceaux qu’il vous aura fait découvrir. La génération fait également partie des compétences de Muse, qui peut transformer vos notes, vos idées ou encore vos résumés quotidiens en Podcasts personnalisés (Personal podcast) et les sauvegarder directement dans votre Bibliothèque Spotify.

Enfin, Muse peut créer et programmer du contenu audio en fonction de votre emploi du temps. Imaginez : vous partez en week-end à la mer samedi, vous en avez pour 3 heures de route. Vous pouvez demander à l’agent de Meta de générer pour cette occasion une playlist dédiée et de planifier son lancement automatique dès que vous prendrez le volant.

Spotify précise que « ce n’est que le début ». Toutefois, pour le moment en France, il n’y a même pas de commencement : Muse n’est pas disponible dans l’Hexagone. Nous avons tenté de créer un compte, mais avons été accueillis par la fenêtre suivante après avoir entré notre adresse e-mail et notre date de naissance : « Rejoignez la liste d’attente pour Muse. Muse n’est pas encore disponible dans votre pays ou région. »