-51% sur cet aspirateur Roborock avec vidage automatique : il coûte moins de 190 €

Le Roborock Q7 L5+ bénéficie d’une grosse réduction sur Amazon. Vous pouvez l’acheter à 189,98 € avec sa station de vidage automatique, soit 200 € de moins que le prix de référence affiché par la marque.

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Vous cherchez un aspirateur robot pour vous aider dans le ménage avec un budget de 200 € ? Le Roborock Q7 L5+ entre dans cette tranche de prix en ce moment sur Amazon. Il aspire les poussières et passe une serpillière humide sur le sol. Vous pouvez programmer ses passages aux heures qui vous conviennent, y compris quand vous êtes au travail.

Ce modèle est livré avec une station de vidage automatique. Un équipement bien pratique puisqu’il vous évite de récupérer la poussière dans le robot après chaque nettoyage. La version blanche est disponible à 189,98 €.

Roborock affiche de son côté un prix de référence de 389,99 € sur sa boutique officielle. L’économie à réaliser est donc de 200 €, ce qui correspond à environ 51 % de réduction.

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Roborock Q7 L5+ : le bac se vide tout seul après le ménage

L’aspirateur robot vide son bac à poussière tout seul quand il revient à sa station. Roborock annonce jusqu’à sept semaines avant de devoir changer ce sac. Comptez moins si vous lancez le ménage tous les jours ou si vos animaux perdent beaucoup de poils.

Pour l’aspiration, le Q7 L5+ développe une puissance maximale de 8 000 Pa. Il possède aussi deux brosses conçues pour limiter l’enroulement des cheveux et des poils. Cela réduit le nettoyage à faire à la main sur ces éléments.

Le repérage dans les pièces repose sur un système de navigation LiDAR. Le robot établit une carte du logement que vous retrouvez dans l’application. Vous pouvez ensuite choisir les pièces à nettoyer et lui interdire certaines zones. Pour un passage dans la cuisine uniquement, inutile de lancer le ménage dans toute la maison.

Pour laver le sol, le robot utilise une serpillière plate avec trois niveaux de débit d’eau. Celle-ci ne tourne pas et ne vibre pas. Le lavage convient donc surtout à l’entretien courant, les taches tenaces nécessitant un passage à la main. Il faudra également laver vous-même la serpillière après utilisation.

Enfin, le Roborock Q7 L5+ offre une autonomie allant jusqu’à 150 minutes, mais cette durée varie avec la puissance d’aspiration utilisée. Vous pouvez programmer les séances depuis l’application pour que le robot passe régulièrement, sans avoir à le lancer vous-même chaque jour.