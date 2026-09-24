Cette TV QLED Philips de 65 pouces avec Ambilight passe à 699 €

Si vous cherchez une grande TV pour vos films et séries, Boulanger propose la Philips PQS8631 de 65 pouces à 699 €. Ce modèle de 2026 dispose d’une dalle QLED avec la technologie Ambilight, qui diffuse des couleurs sur le mur derrière l’écran.

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L’Ambilight est sans doute l’une des raisons pour lesquelles vous prendriez une TV Philips plutôt qu’une autre. La 65PQS8631 embarque bien cette caractéristique. La lumière projetée à l’arrière change avec l’image diffusée à l’écran : quand une scène passe du bleu au rouge, le mur suit. L’effet est surtout visible le soir, lorsque vous regardez un film dans une pièce peu éclairée. Cette TV est affichée à 699 € en ce moment chez Boulanger au lieu de 799 €.

L’Ambilight peut aussi gagner le reste de la pièce

Pour une TV QLED de 65 pouces, c’est un prix intéressant, surtout avec l’Ambilight à bord. La dalle QLED affiche une définition 4K et Philips confie le traitement des images à son processeur P5. La TV est également compatible avec le HDR10+ et le HLG.

Si vous avez des ampoules connectées compatibles, la fonction AmbiScape permet de les synchroniser avec l’Ambilight. L’éclairage ne s’arrête alors plus au mur derrière la TV. C’est une possibilité intéressante si vous avez déjà équipé votre salon d’ampoules qui supportent cette fonctionnalité.

La Philips PQS8631 de 65 pouces utilise le système Titan OS, qui dispose des applications de streaming dont vous aurez besoin, notamment de Netflix, YouTube, Disney+ ou encore de Prime Video. Le téléviseur dispose aussi de trois prises HDMI, de deux ports USB et d’une connexion Bluetooth pour utiliser un casque sans fil.

Enfin, cette TV propose des fonctionnalités dédiées au jeu, mais sa fréquence de rafraîchissement native est limitée à 60 Hz. Rien de très handicapant pour un joueur lambda qui ne recherche pas forcément un rafraîchissement très élevé. Ce modèle prend également en charge le VRR, qui aide à éviter les déchirures d’image, ainsi que l’ALLM, qui active automatiquement le mode jeu.

La partie audio repose sur deux haut-parleurs de 10 W. Philips propose des réglages pour améliorer les dialogues et une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X. Pour vos soirées cinéma, vous pourrez aussi raccorder une barre de son à la prise HDMI eARC.