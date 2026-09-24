Cette TV QLED Philips de 65 pouces avec Ambilight passe à 699 €

Si vous cherchez une grande TV pour vos films et séries, Boulanger propose la Philips PQS8631 de 65 pouces à 699 €. Ce modèle de 2026 dispose d’une dalle QLED avec la technologie Ambilight, qui diffuse des couleurs sur le mur derrière l’écran.

TV Philips 65 PQS8631

L’Ambilight est sans doute l’une des raisons pour lesquelles vous prendriez une TV Philips plutôt qu’une autre. La 65PQS8631 embarque bien cette caractéristique. La lumière projetée à l’arrière change avec l’image diffusée à l’écran : quand une scène passe du bleu au rouge, le mur suit. L’effet est surtout visible le soir, lorsque vous regardez un film dans une pièce peu éclairée. Cette TV est affichée à 699 € en ce moment chez Boulanger au lieu de 799 €.

L’Ambilight peut aussi gagner le reste de la pièce

Pour une TV QLED de 65 pouces, c’est un prix intéressant, surtout avec l’Ambilight à bord. La dalle QLED affiche une définition 4K et Philips confie le traitement des images à son processeur P5. La TV est également compatible avec le HDR10+ et le HLG.

Si vous avez des ampoules connectées compatibles, la fonction AmbiScape permet de les synchroniser avec l’Ambilight. L’éclairage ne s’arrête alors plus au mur derrière la TV. C’est une possibilité intéressante si vous avez déjà équipé votre salon d’ampoules qui supportent cette fonctionnalité.

La Philips PQS8631 de 65 pouces utilise le système Titan OS, qui dispose des applications de streaming dont vous aurez besoin, notamment de Netflix, YouTube, Disney+ ou encore de Prime Video. Le téléviseur dispose aussi de trois prises HDMI, de deux ports USB et d’une connexion Bluetooth pour utiliser un casque sans fil.

Enfin, cette TV propose des fonctionnalités dédiées au jeu, mais sa fréquence de rafraîchissement native est limitée à 60 Hz. Rien de très handicapant pour un joueur lambda qui ne recherche pas forcément un rafraîchissement très élevé. Ce modèle prend également en charge le VRR, qui aide à éviter les déchirures d’image, ainsi que l’ALLM, qui active automatiquement le mode jeu.

La partie audio repose sur deux haut-parleurs de 10 W. Philips propose des réglages pour améliorer les dialogues et une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X. Pour vos soirées cinéma, vous pourrez aussi raccorder une barre de son à la prise HDMI eARC.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Galaxy S27 Ultra : Samsung devrait intégrer cette fonctionnalité bien pensée du Xiaomi 18 Pro

Le nouveau Xiaomi 18 Pro est équipé d’un écran avec filtre de confidentialité prenant en charge l’écran scindé. Samsung devrait s’en inspirer pour améliorer cette fonction du Galaxy S27 Ultra….

Volkswagen ouvre une salle de jeux dans ses voitures, mais garde la porte derrière un péage

Les longues attentes en voiture changent de visage chez Volkswagen. Le constructeur allemand transforme l’écran de bord de plusieurs modèles 2027 en console de salon. Ces parties finiront pourtant par…

L’application Téléphone de Google ferait marche arrière sur ce choix qui agace ses utilisateurs

Depuis sa refonte visuelle, l’application Téléphone de Google oblige à passer par un menu caché pour joindre ses proches. Le code d’une version bêta annonce la fin de cette contrainte….

Approcher sa carte bancaire d’une manette PlayStation pour payer, Sony y pense

Sony a déposé un brevet détaillant comment les manettes PlayStation pourraient intégrer la technologie NFC. De quoi accélérer les paiements d’un jeu ou d’un DLC depuis sa console, entre autres…

Adieu les PC Copilot+ : Microsoft continue d’atténuer la présence de son IA… en apparence

Les PC Surface de 2026 ne portent pas l’appellation Copilot+, contrairement aux modèles de 2024 et 2025. C’est un choix délibéré de Microsoft qui souhaite apparemment abandonner la marque. 2024….

Google Messages améliore enfin sa fonctionnalité de copie, fini le casse-tête

Après des mois de test, Google déploie enfin son nouveau système de copie dans Messages, qui permet de sélectionner uniquement une partie d’un texte. Jusqu’à maintenant, il fallait se contenter…

Cette fonction d’Android qui veillait sur vos trajets à pied vivrait ses derniers mois

Le Bien-être numérique d’Android regroupe depuis des années des outils destinés à limiter le temps passé sur smartphone. Google semble pourtant décidé à en retirer un, apparu en 2021 et…

Netflix se fait incendier pour avoir recréé la voix de cet acteur légendaire avec l’IA

Les critiques ne sont pas tendres avec le jeu de télé-réalité Le ticket d’or de Willy Wonka, signé Netflix. En cause notamment : la voix IA de Gene Wilder qui…

Vous possédez un smartphone Pixel ? Google pourrait bien vous offrir un an supplémentaire à son abonnement IA

C’est un geste d’une extrême générosité de la part de Google qu’ont découvert plusieurs utilisateurs de smartphone Pixel… ou simplement un glitch dans le système. En effet, ils sont plusieurs…

GrapheneOS : on connaît enfin l’identité du premier smartphone non-Pixel compatible avec la ROM custom Android

GrapheneOS était jusqu’à présent une exclusivité Pixel. Mais ce monopole va désormais prendre fin. Les développeurs de cette ROM custom Android axée sur la sécurité avaient annoncé leur partenariat avec…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.