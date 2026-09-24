Écran gamer OLED : ce Samsung de 27 pouces en QHD est à moins de 280 € (-47%)

Vous attendiez une belle baisse de prix sur un écran gamer OLED sur PC ? Le Samsung Odyssey OLED G5 est à 264,99 € chez Cdiscount. Une offre intéressante, avec plus de 230 € d’écart par rapport au prix de référence de 499 €.

Samsung Odyssey G5 OLED

L’écran fait aussi partie des éléments qui peuvent donner envie de relancer un jeu que l’on connaît déjà. Avec l’OLED, vous profitez de noirs plus profonds, ce qui offre une meilleure qualité d’image dans les titres où les scènes sombres sont nombreuses. Si vous souhaitez remplacer votre écran actuel, le Samsung Odyssey OLED G5 mérite votre attention à son prix actuel.

Cdiscount propose ce modèle de 27 pouces à 264,99 € au lieu de 499 € à sa sortie il y a moins d’un an. Vous réalisez une économie de 234 €, soit environ 47 %. L’écran est affiché à 279,99 €, mais le code promo 15DES129 retire 15 € supplémentaires au panier.

Samsung Odyssey OLED G5 : du QD-OLED pour vos jeux et vos films

Ce moniteur embarque une dalle QD-OLED de 27 pouces en définition QHD, soit 2 560 × 1 440 pixels. Un format adapté à un bureau, avec une image plus détaillée qu’en Full HD. Chaque pixel émet sa propre lumière et peut s’éteindre complètement pour afficher du noir. Cela se remarque aussi lorsque vous regardez un film, notamment dans une pièce peu éclairée.

Samsung a également prévu un revêtement mat pour atténuer les reflets. Vous pourrez donc plus facilement placer l’écran dans une pièce où une fenêtre ou une lampe se trouve à proximité. La dalle prend en charge le HDR10 et couvre, selon le fabricant, 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Jusqu’à 180 Hz, en passant par le DisplayPort

Pour le jeu, le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 180 Hz, avec un temps de réponse annoncé de 0,03 ms de gris à gris. Les compatibilités AMD FreeSync et Nvidia G-Sync permettent quant à elles de limiter les déchirures d’image lorsque le nombre d’images par seconde varie pendant une partie.

Les 180 Hz sont accessibles via le DisplayPort. En HDMI, cet écran est limité à 144 Hz. Il dispose d’un port de chaque type, ainsi que d’une sortie casque. Il faudra prévoir un casque ou des enceintes pour le son, puisqu’il n’intègre pas de haut-parleurs.

Enfin, Samsung prévoit plusieurs protections pour limiter le risque de marquage de la dalle OLED. La luminosité des éléments fixes, comme les logos et la barre des tâches, est réduite automatiquement. L’écran s’assombrit également après dix minutes d’inactivité. Des précautions utiles si vous comptez aussi l’utiliser pour travailler entre deux parties.


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