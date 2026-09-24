Voici les 10 applications qui vous espionnent le plus, selon cette étude

Une récente étude menée par le cabinet IT Asset Management Group dresse la liste des 10 applications qui collectent et partagent le plus les données personnelles de leurs utilisateurs. Sans grande surprise, il y a un nom qui revient extrêmement souvent dans ce classement…

Nous vous avons plus ou moins accepté désormais la contrepartie à l’utilisation des réseaux sociaux et, à vrai dire, d’à peu près n’importe quelle plateforme ou application sur le web : la collecte et la revente de nos données personnelles. S’il existe plusieurs méthodes sur PC pour limiter les dégâts, la chose est beaucoup moins aisée sur smartphone (ou plutôt moins grand public), où les éditeurs ont presque le champ libre pour faire ce qu’ils veulent des informations à notre propos.

Le plus efficace pour éviter cela reste donc encore d’éviter d’utiliser ces applications. À défaut de se mettre à vivre dans une grotte coupée du monde, l’on peut donc commencer par les avides de données personnelles. Ça tombe bien, le cabinet IT Asset Management Group (IT-AMG) vient justement de dresser la liste des applications disponibles sur l’App Store les plus invasives. Une liste qui ne va pas plaire à un certain Meta.

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Évitez ces applications si vous tenez à votre vie privée

Mais tout d’abord, qu’entend-on par “invasive” ? IT-AMG explique avoir attribué un score sur 100 en fonction de trois critères : la quantité de données collectées et associées à l’utilisateur, celles collectées mais non individuelles et les données collectées tout court. Enfin, le cabinet prend également en compte les données que l’application n’a pas collectées, quand d’autres le font sans hésiter. En prenant tout cela en compte, voici donc le top 10 dressé par l’organisation :

Instagram Facebook Grab: Taxi Ride, Food Delivery Threads Meta Business Suite Messenger Nordstrom Rack: Shop Deals Pinterest AE + Aerie

Difficile de passer à côté de l’éléphant dans la pièce. Sur 10 applications, pas moins de la moitié est éditée par Meta. Celles-ci pourraient même composer le top 5 à elles seules si une autre application très populaire en Asie du Sud-Est n’était pas venue se nicher à la troisième place. On se consolera en se disant qu’au moins, WhatsApp est absente de ce top 10.