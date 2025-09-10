Le Galaxy S26 Ultra moins bon en photo que le S25 Ultra ? Cette fuite n’est pas encourageante

Le leaker Ice Universe a une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendent le Galaxy S26 Ultra avec impatience. Surtout sur la partie photo qui serait décevante sur un point.

Chaque année, nous avons droit à de nouveaux smartphones. Ils remplacent les générations précédentes en améliorant globalement la formule : processeur plus puissant, batterie à la capacité plus importante, capteurs photos plus performants…

Enfin, ça c'est pour la théorie. En pratique, il n'est pas rare que la fiche technique dévoile des composants identiques à ceux des modèles déjà en circulation. Ou, comme ce qui semble être le cas pour le futur Galaxy S26 Ultra de Samsung, des composants inférieurs. Un choix qui a de quoi surprendre, mais c'est apparemment la direction choisie par le constructeur sud-coréen si l'on en croit ce que dévoile un leaker fiable.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait faire de moins bonnes photos que son prédécesseur

“Le nouveau capteur 3x [téléobjectif, ndlr] du Samsung Galaxy S26 Ultra est en fait dégradé, avec seulement 10 mp f 2,4 1/3,94 1,0 um. Il est plus petit que l'actuel S25 Ultra IMX754“, nous dit Ice Universe sur X (Twitter). Décodons ces chiffres en les ramenant à leur impact concret. Plus un capteur est grand, plus il peut recevoir de lumière. La photo qui en résulte est alors plus lumineuse et plus détaillée, avec un minimum de “bruit” parasite.

Lire aussi – Comment Samsung veut faire du Galaxy S26 Ultra un champion de la photo de nuit

Autrement dit, le téléobjectif 3x du Galaxy S26 Ultra pourrait prendre des photos de moins bonne qualité que celles du S25 Ultra. Il est encore trop tôt pour affirmer que ce sera le cas bien sûr. Surtout que Samsung peut compenser cette limitation en améliorant le traitement logiciel des clichés.

Notez que cela ne contredit pas les dernières fuites disant que le téléobjectif avec zoom 3x du S26 Ultra serait de 12 MP. Comme le précise Ice Universe : malgré ses 12 MP, il s'en servirait de 10 seulement. La série des Galaxy S26 devrait être officiellement dévoilée en janvier 2026, au plus tard début février. Il reste donc quelques mois avant de pouvoir vérifier tout cela par nous-mêmes.