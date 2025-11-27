Galaxy S26 Ultra : avec ce petit détail, Samsung fait un pari risqué qui pourrait vous faire tiquer

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est de nouveau sous le feu des projecteurs : selon une rumeur, le coloris noir pourrait arborer un style moins moderne que ses homologues. En cause ? Un petit détail dans le design.

À mesure que l’on s’approche de la présentation officielle de la gamme Galaxy S26, il ne fallait pas s’attendre à ce que le flot des rumeurs se tarisse. Que ce soit le Galaxy S26, le Galaxy S26+ ou encore le Galaxy S26 Ultra : les futurs flagships de Samsung font l’objet de plusieurs fuites – et de nombreux rebondissements.

Cette fois-ci, c’est le modèle Ultra qui est ciblé par une rumeur, et plus précisément l’option noire. Selon une publication du leaker UniverseIce sur X (ex-Twitter), le constructeur coréen aurait fait un choix de design pour le moins étonnant pour ce modèle en version noire.

Les bords du Samsung Galaxy S26 Ultra pourraient avoir l’air plus épais à cause de ce détail

D’après la rumeur, Samsung aurait choisi pour son Galaxy S26 Ultra noir un contour entièrement noir, au détriment du cadre argenté présent sur son prédécesseur, le Galaxy S25 Ultra. Par un effet d’optique, cela rendrait « la bordure visuelle globale inévitablement plus large ».

This time, the Galaxy S26 Ultra black version features a black frame, not the lighter silver, so the overall visual bezel is inevitably wider. — PhoneArt (@UniverseIce) November 27, 2025

La tendance étant à la finesse, cette impression de bords plus épais (ce qui ne serait factuellement pas le cas) pourrait ainsi donner aux Galaxy S26 Ultra noirs un côté moins moderne, moins dans l’air du temps que les autres coloris – que certains utilisateurs pourraient vouloir éviter.

Un choix surprenant donc, mais qui pourrait traduire chez Samsung une volonté d’expérimenter – voire de se démarquer. Surtout, il ne représente pas un trop gros risque pour le constructeur sud-coréen puisqu’il existe d’autres coloris.

Reste que le Galaxy S26 Ultra serait équipé d’une toute nouvelle génération d’écran, qui pourrait bien devenir une référence sur le marché des smartphones avec une réduction de l’épaisseur de la dalle, une meilleure luminosité ainsi qu’une consommation énergétique moindre.

Surtout, selon une rumeur, ce modèle bénéficierait d’une fonction baptisée « Private Display » (ou Affichage privé) grâce à la surcouche One UI 8.5, qui pourrait même s’activer automatiquement dans certains environnements. Alimentée par l’IA, cette nouveauté permettrait aux propriétaires d’un Galaxy S26 Ultra de protéger leur contenu des regards indiscrets.