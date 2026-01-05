Samsung réserverait une surprise aux fans de smartphones ultra fins, le Galaxy S26 Edge n’est peut-être pas tombé dans l’oubli

On pensait le Galaxy S26 Edge définitivement abandonné. Pourtant, un nouvel indice relance les spéculations autour de son retour. Samsung pourrait bien ne pas avoir dit son dernier mot avec ce modèle très attendu par les fans de finesse.

À l’aube du lancement officiel de la série Galaxy S26, les informations sur les futurs smartphones de Samsung s’enchaînent. Design, caractéristiques techniques et même prix sont déjà connus grâce à plusieurs fuites. Un rapport coréen a notamment révélé que le fabricant devrait maintenir leurs tarifs au même niveau que ceux des S25, malgré une pénurie mondiale de RAM. La série des S26 débuterait ainsi à partir de 799 dollars. Le constructeur chercherait ainsi à rester compétitif face à Apple, qui a lui aussi choisi de ne pas augmenter ses prix.

Dans ce cadre, la gamme Galaxy S26 semblait bien établie autour des modèles S26, S26+ et S26 Ultra. L’absence du Galaxy S26 Edge laissait penser que Samsung avait tourné la page de ses smartphones ultra fins, notamment après l’échec commercial du Galaxy S25 Edge. Ce modèle, lancé en 2025, n’avait pas rencontré le succès espéré, et son design très fin n’avait pas suffi à convaincre un large public.

This shows that Samsung is still waiting and seeing what happens

After all, it is a product that is nearly complete and hastily canceling it would be a significant loss. It may find a suitable opportunity to launch independently like the S25 edge https://t.co/orLISf0jlg — Ice Universe (@UniverseIce) January 5, 2026

Le Samsung Galaxy S26 Edge refait surface contre toute attente

Le Galaxy S26 Edge pourrait bien revenir sur le devant de la scène grâce à un document de certification repéré en Inde. Un appareil Samsung portant le numéro de modèle SM-S947B/DS a été enregistré auprès de l’organisme BIS. Cela laisse penser que le smartphone n’a pas été totalement abandonné. Selon le leaker Ice Universe, l’appareil serait déjà quasiment terminé. Il affirme que « Samsung attend encore de voir comment la situation évolue » et que l’annuler trop vite représenterait « une perte significative ». Le constructeur pourrait donc choisir de le lancer plus tard, de façon indépendante, comme cela avait été fait pour le Galaxy S25 Edge.

À l’origine, Samsung envisageait de proposer trois modèles : le Galaxy S26 Pro, le S26 Edge et le S26 Ultra. Ce plan aurait été révisé suite aux ventes jugées insuffisantes du S25 Edge et à la faible demande pour les smartphones très fins, y compris chez la concurrence. Si le fabricant décidait finalement de commercialiser ce modèle, cela se ferait en dehors du lancement principal prévu en février. Le Galaxy S26 Edge pourrait donc arriver plus tard en 2026, en marge de la gamme classique.